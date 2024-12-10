«"Целинный" был для нас неким священным источником»

Ирина Савельева, Алматы:

Мне было 17, родители то разводились, то мирились, а мы, дети, были в вечном страхе — что нас ждет вечером? Обычно было «выяснение отношений». Мы не вмешивались, не спрашивали, забивались по углам. Конечно, колдовали всяко, чтобы мы остались семьей, как раньше.

Я — старшая, любимая дочь отца, и однажды вечером он позвал меня в «Целинный». У нас с ним всегда было что-то свое, только наше: музыка, книги, фильмы, которые мы слушали, читали, обсуждали. Поэтому я не удивилась. Мы посмотрели в «Целинном» фильм Лукино Висконти «Рокко и его братья» — пронзительный фильм о любви, смерти, соперничестве и предательстве, об отношениях внутри семьи, где порой трудно понять, почему кто-то герой, а кто-то сломлен обстоятельствами, и почему матери любят своих непутевых сыновей. Фильм был сложен для меня тогда, но в то же время очень прозрачен по сюжету: там сразу было понятно, кто из братьев хороший, а кто плохой, и куда надо распределять свои симпатии.

Стояла весна, всё просыпалось, вечер пах теплой землей, возрождением и надеждой, что-то уже начинало цвести и аромат разливался вдоль улиц. Папа предложил мне пойти до дома пешком, и мы шли, глотая этот чудесный весенний воздух, и разговаривали о фильме, о Рокко, его братьях, их матери, о том, как сложно бывает остаться собой, когда жизнь тебя гнёт и ломает, и не у всех получается. О Лукино Висконти разговаривали, какой он тонкий режиссер, что создал такой многослойный и непростой фильм.

Когда мы дошли до дома, папа сказал: «Мне надо с тобой поговорить». Я не сразу поняла, ведь только что полчаса шли и разговаривали, но мы сели на лавочку возле дома — говорить. Так я узнала, что у отца родился ребенок, и он от нас уходит. Должен уйти. А мы уже выросли, и поэтому нам надо его понять.

Нет смысла пересказывать детали того разговора, он был очень напряженным, я не сдавалась, объясняя, что никакие мы еще не взрослые, даже я, которая самая старшая из всех. Но домой я зашла одна.

Эта весна изменила мою жизнь. Фильм «Рокко и его братья» стал водоразделом, проведшим жирную черту между счастьем жить с отцом и вот этой, не поддающейся излечению, болью жить без отца.

Я много чего смотрела в «Целинном». Это был мой первый Тарковский. Это был «Однажды в Америке». Это были «Амадей» Милоша Формана и «Кабаре» Боба Фосса. «Целинный» был для нас тогда неким священным источником. Но когда я прохожу мимо здания «Целинного», именно тот весенний вечер всплывает у меня в памяти. Последний вечер, когда отец безраздельно принадлежал мне в качестве отца, и не было никаких «других» внезапных детей, к которым почему-то надо уходить.

«Рокко и его братья» я пересматриваю примерно раз в год-два. Уже, наверное, раз 20 посмотрела. Всё пытаюсь разглядеть, почему именно на него повел меня отец в момент, когда ему пришлось принимать, возможно, самое сложное решение в его жизни. Сложное для него и трагическое для меня, потому что, хоть это и выяснилось позднее, именно с того момента место рядом со мной, принадлежавшее моему отцу, осталось пустым.