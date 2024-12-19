Urban Forum Kazakhstan выпустил 74-страничную книгу-альбом «Арман 1968». Тираж более чем скромный – 250 экземпляров, поэтому можно уверенно сказать, что в будущем это будет библиографическая редкость.
Книга отличается богатым визуальным контентом – приведены архивные документы, касающиеся здания: проектное задание, согласование (без замечаний) рабочих чертежей главным архитектором города Малгабаром Мендикуловым. Возможное рабочее название было «Алма-Ата», но чаще проект просто называли «Кинотеатр на площади Абая».
Решение о строительстве двухзального «Армана» принималось в 1963 году - за год до открытия самого большого кинотеатра страны – «Целинного». И если в случае с последним есть мнение, что он может быть типовым, то «Арман» - самый настоящий авторский проект, самое модернистское здание 60-х и, возможно, всего Алматы.
Белоснежное здание без окон, которое архитектор Александр Коржемпо задумывал как глыбу льда, отколовшуюся от гор, в нулевые пережило непростые времена и до сих пор обрастает разными пристройками, несмотря на охранный статус.
Если в случае с кинотеатром «Целинным» была допущена типовая ошибка – маленькое фойе, то в «Армане» оно удалось на славу. Коржемпо хотел сразу же погрузить зрителя в атмосферу кино, оградить его от шумного города, поэтому внутри кинотеатра был небольшой садик под открытым небом с водой, растениями и статуей девушки, которую несколько лет назад обнаружили в соседнем Кыргызстане. А чтобы попасть в зал, нужно было пройти по непривычно длинному коридору – тоже своего рода подготовка к встрече с миром кино.
Крышу «Армана» украшала корона – при этом объект сдали без нее, но потом здание решили визуально «приподнять». Рисунок короны, как и барельефы на фасаде (целых 220 кв. метров) делал художник Виктор Константинов – он же автор барельефа «Конькобежцы» на катке «Медео».
Корона исчезла во время реконструкции здания в 2000 году: тогда убрали дворик, накрыв его стеклянной пирамидой. После открытия кинотеатр стал называться киноцентром: там появился ночной клуб «Факел», а на втором этаже открыли еще два небольших зала.
Urban Forum Kazakhstan не смог найти в архивах схему короны, и под руководством архитектора Асель Есжановой потратил много сил на её восстановление хотя бы на бумаге: по архивным фотоснимкам и видео были восстановлены рисунки почти с трех сторон. Не удалось восполнить большой фрагмент с южной стороны фасада. В книге представлен результат этой кропотливой работы.
Автор издания Адиль Нурмаков убежден, что корона должна быть восстановлена, возможно, понадобится провести конкурс, чтобы создать заново недостающие фрагменты: «Они могли бы отличаться визуально или стилистически, отражая "Арман" наших дней, необязательно подражая и копируя стиль Константинова. Корона, венчающая периметр кровли "Армана" является неотъемлемой частью этого здания, того его вида, в котором он запомнился городу и был включен в список памятников. Избавление от нее, к тому же таким способом, который не оставил никаких следов работы художника, считаю варварством и болезненной потерей для архитектурного наследия всего города».
Адиль Нурмаков рассказывает, что при подготовке книги самым темным пятном оказался период нашей новейшей истории, особенно, начала 2000-х, когда со зданием произошли наиболее серьезные трансформации: «Как принимались решения? Кто был автором проекта? Как он согласовывался, учитывался ли при принятии решения охранный статус здания? Как и куда пропала кованая "корона" художника Константинова? Увы, эти вопросы пока остаются без ответов».
В 2017 году «Арман» словно начал возвращать свой лаконичный, понятный исторический облик: так внутри под гипсокартоном из нулевых, обнаружили барельеф работы Константинова, убрали пристройку к входу. Появилась пристройка фастфуда, одобренная Коржемпо. Сам архитектор к трансформации здания относился философски: «Таково требование времени. Поэтому никогда не надо жалеть, что твой объект превращается в какую-то такую структуру, которую ты бы никогда не сделал бы, которая тебе не нравится. Это уже не твоё. Ты родил — и всё. Дальше он уже живёт своей жизнью. Он живёт своей жизнью с теми людьми, которые непосредственно к нему имеют отношение. Выполняет те требования, которые им нужны».
«Арман» до сих пор останется едва ли не главным зданием советского модернизма, в котором сочетается простота, региональная архитектура и особая философия его автора, для которого это был первый построенный проект. Коржемпо в 60-х годах окончил МАРХИ и начал работать архитектором в Бишкеке, потом перебрался в Алматы, умер в 2022 году.
«Вы можете представить Алматы без гор? Вы просто живете здесь, а горы на вас влияют тем, что они есть. Вы чувствуете их в себе, хотя вы не отдаете себе отчета, почему вам комфортно. Существенной особенностью города Алматы является его земля. Даже если вы ничего не делаете, у вас вырастают деревья, кусты, зеленые насаждения. И еще вода. Вы знаете, есть города, в которые все время нужно завозить воду. У нас же есть прекрасная вода, горная, талый лед, живая вода, - говорил в интервью «Власти» Александр Коржемпо в 2017 году. - Это то, что нам дано природой, любой профессионал должен в первую очередь пользоваться тем, что у него есть. Так вот, у нас в городе есть природные факторы, которые формируют ауру Алматы. Архитектура Алматы может строиться не на применении каких-то архитектурных объемов, в погоне за какими-то стилями, не на повторении объектов, которые мы видели за рубежом, она может строиться на том, что мы имеем: на благоустройстве, на ландшафтных принципах».
Книги, посвященные архитектуре – настоящая редкость для казахстанского рынка и читателя, остается надеяться, что на этом издании история «Армана» не закончится. Еще есть много сюжетов, которые может «рассказать» это здание: от проведения фестивалей до сбора помощи пострадавшим от паводков в 2016 году.
Поддержите журналистику, которой доверяют.