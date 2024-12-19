Кинотеатр на площади Абая

«Арман» до сих пор останется едва ли не главным зданием советского модернизма, в котором сочетается простота, региональная архитектура и особая философия его автора, для которого это был первый построенный проект. Коржемпо в 60-х годах окончил МАРХИ и начал работать архитектором в Бишкеке, потом перебрался в Алматы, умер в 2022 году.

«Вы можете представить Алматы без гор? Вы просто живете здесь, а горы на вас влияют тем, что они есть. Вы чувствуете их в себе, хотя вы не отдаете себе отчета, почему вам комфортно. Существенной особенностью города Алматы является его земля. Даже если вы ничего не делаете, у вас вырастают деревья, кусты, зеленые насаждения. И еще вода. Вы знаете, есть города, в которые все время нужно завозить воду. У нас же есть прекрасная вода, горная, талый лед, живая вода, - говорил в интервью «Власти» Александр Коржемпо в 2017 году. - Это то, что нам дано природой, любой профессионал должен в первую очередь пользоваться тем, что у него есть. Так вот, у нас в городе есть природные факторы, которые формируют ауру Алматы. Архитектура Алматы может строиться не на применении каких-то архитектурных объемов, в погоне за какими-то стилями, не на повторении объектов, которые мы видели за рубежом, она может строиться на том, что мы имеем: на благоустройстве, на ландшафтных принципах».