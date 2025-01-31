Как будет выглядеть трамвайное депо в Алматы

В октябре прошлого года градостроительный совет одобрил новый эскизный проект реконструкции трамвайного депо в Алматы. После того, как он пройдет экспертизу, в акимате намерены объявить новый конкурс на строительство общественного пространства – его концепцию выбрали через открытый конкурс еще в 2017 году. В акимате утверждают, что она осталась неизменной, но при этом в проекте теперь появились дополнительные объекты.
«Власть» рассказывает, что теперь предполагается построить на территории бывшего трамвайного депо.
Новый эскизный проект, одобренный 16 октября, на сайте градсовета был опубликован с пометкой «конфиденциально». Городские власти оказались его предоставить по запросу редакции, сославшись на то, что проект еще может поменяться после прохождения всех этапов госэкспертизы.
Проект разрабатывается по меморандуму о спонсорской помощи, спонсором стал общественный фонд «Doma Doma», а разработчиком – ТОО «Рауза-ПВ». Заказчиком выступило управление строительства.
В управлении строительства уточнили, что отправить проектную документацию на госэкспертизу планируют в феврале этого года, а получить заключение – уже в апреле.
Строить креативный кластер на месте депо планируется за бюджетные средства, сумма определится уже после госэкспертизы проекта. Конкурс на строительство планируется объявить в этом году, а завершить работы – в следующем.
Проектная организация ТОО «Рауза-ПВ» опубликовала предварительные эскизы проекта до заключения госэкспертизы на своем сайте.
В управлении предпринимательства и инвестиций утверждают, что концепция проекта, которую утвердили еще в 2017 году, остается неизменной, но при этом «за последние семь лет креативные индустрии Казахстана претерпели значительные изменения».
«Ранее предполагаемые решения устарели и перестали отвечать современным вызовам и требованиям, – сообщили в управлении. – Эволюция рынка, появление новых направлений и трендов, а также рост запросов со стороны сообщества потребовали иных подходов к планировке и техническим решениям».
Ведомство также утверждает, что проект изменили также из-за ошибочных решений в предыдущей ПСД.
«Не были учтены такие детали, как высота потолков, вентиляция, техническое оснащение и другие аспекты, которые не позволяли бы полноценно функционировать кластеру в предыдущей редакции», – утверждают в управлении. Кроме того, новый проект учитывает нормы строительства и требования в части сейсмической безопасности зданий.
Проект предусматривает «дополнительные выставочные площади, многофункциональное ивент-пространство и подземный паркинг для расширения пешеходной и зеленой зоны».
Фонд Doma Doma, спонсировавший разработку проекта, зарегистрирован в Актау. По словам его руководителя, Самсона Аракеляна, фонд также занимается международной деятельностью. «Это организация массовых, спортивных мероприятий, сотрудничество с креативной частью европейского сообщества», – рассказал он «Власти». Самсон Аракелян – генеральный директор профессионального баскетбольного клуба «Астана», он также один из учредителей Национальной федерации баскетбола.
В интервью «Власти» он рассказал, что последние несколько лет пытался реализовать проект, аналогичный тому, что видел в Дании и Нидерландах.
По словам Аракеляна, в Алматы он обращался к администрации с этой идеей при нескольких акимах, начиная с Есимова.
«В итоге, когда вновь поднялся вопрос по креативным индустриям, обратили внимание на мои запросы. И соответственно предложили так: у нас денег нет, но если вам все еще интересна реализация, помогите нам», – также рассказал Аракелян, добавив, что переговоры с городскими властями начались примерно полтора года назад.
Аракелян говорит, что не видел предыдущего проекта по депо. Лейла Кайназарова, одна из авторов прежней концепции, рассказывала «Власти», что только одну стену корпуса, пострадавшего из-за пожара, планировалось снести и отстроить заново.
«Я слышал, что они хотели сохранить здание. Но когда мы начали углубляться и уходить от эскиза в конкретику, [оказалось, что] это практически невозможно, оставлять так, как есть, небезопасно. Поэтому в нашем проекте скорее всего будет просто воссоздание его вида», – рассказал Аракелян, добавив, что «бренд останется Депо», и сохранит напоминание об истории и трамваях.
Говоря о функциональном наполнении будущего пространства, он добавил, что сам раньше был рэп-артистом, а также занимался организацией мероприятий.
«В Алматы не хватает концертного зала на полторы тысячи человек. Есть на три тысячи, пять тысяч, Алматы Арена, Балуан Шолак, Халык Арена – но аристы среднего уровня не могут это позволить себе, либо есть залы на 500 человек, потом то же самое касается спорта и креатива», – отмечает он.
Для решения этой задачи в депо планируется построить отдельное здание, которое также может использоваться для спортивных мероприятий:
«Эта концертно-спортивная площадка универсальная, там можно будет проводить и презентацию, и баскетбольный матч, и допустим какой-то батырбол (смесь баскетбола и единоборств – В.)». По словам Аракеляна, там также планируется установить большой LED-экран, площадку можно будет использовать для зрелищных спортивных мероприятий, подобно танцам со звездами или танцам на льду, которые могут также заинтересовать и спонсоров.
В старом здании, облик которого планируется восстановить, планируется креативная часть с коворкингами и пространством для обучения.
Кроме того, запланировано две спортивные площадки для уличного спорта – волейбола и баскетбола. «Потребность очень большая, огромное количество школьных лиг, и я думаю, это будет хорошей точкой притяжения», – говорит Аракелян.
Руководитель фонда отмечает, что вложил в разработку проекта по большей части свои собственные средства. Он пока не может назвать вложенную сумму, говоря лишь, что она соответствует рыночным ценам.
До того, как стало известно о новом проекте, аким Ерболат Досаев говорил только о корректировке старой проектной документации. Кроме того, последнее дополнительное соглашение на корректировку с компанией, разработавшей предыдущий проект, было заключено сроком до 31 декабря прошлого года. Корректировку оценили в 263,2 млн тенге, но судя по сайту госзакупок, оплаты за эту работу произведено не было.
С предыдущим подрядчиком по строительству, ТОО АK Construction Company, последнее допсоглашение было заключено в октябре 2022 года сроком до конца 2023. Строительные работы оценивались по договору в 2,1 млрд тенге, из них компании было выплачено 355,8 млн.
Долгая история с реконструкцией трамвайного депо в Алматы началась после того, как в 2015 году в городе приостановили трамвайное движение из-за двух резонансных аварий с участием трамваев. На тот момент экспертиза показала, что пути были изношены, а подвижной состав был в плохом состоянии. К тому моменту в городе ходило всего два трамвайных маршрута. Тем не менее эксперты отмечают, что трамвайную систему в Алматы можно было восстановить и продолжать развивать.
В августе 2016-го года Центр Развития Алматы объявил конкурс на лучшую концепцию общественной зоны на месте трамвайного депо. Изначально в конкурсе участвовало 23 концепции, среди них были музеи, арт-пространства и многофункциональные комплексы. Как рассказывала «Власти» Наталья Ливинская, на тот момент руководившая Центром Урбанистики при Центре Развития Алматы, после того, как начали поступать первые предложения, к конкурсу решили добавить финансовую составляющую – команда должна была предложить свой бизнес-план.
О том, как проходил конкурс, что в итоге планировалось построить на территории депо, и как затягивалось строительство, «Власть» подробно рассказывала в этом материале.
После конкурса два проекта-финалиста прошли общественные слушания, и по итогам победителем выбрали команду проекта Depo Evolution Park. Бюджет проекта составлял 2,3 млрд тенге, планировалось, что одну треть этой суммы предоставит частный инвестор.
При этом инвестор менялся уже после окончания конкурса. В 2021 году акимат заявил, что инвестор, имя которого не называлось, отказался от проекта, и теперь его завершат за счет бюджета, причем работы уже начинались. Но через два года аким Ерболат Досаев снова объяснил заморозку проекта пандемией и отказом частного инвестора, и пообещал, что сметная документация будет готова к августу-сентябрю 2023.
«Проект предусматривает полное восстановление старого депо, строительство нового корпуса и благоустройство всей прилегающей территории. Это будет новый молодежный комплекс, креативный хаб города Алматы», – сказал он.
В мае 2023 года Досаев пообещал скоро показать проект общественности.
«Наметки я уже видел, считаю, что неплохо получается. Привлек не только наших специалистов, но и с иностранных компаний. В скором времени мы анонсируем проект», – сказал он, добавив, что даст поручение представить проект на общественном совете.
После конкурса 2016 года, в прозрачности которого сомневались некоторые участники, акимат практически каждый год сообщал о скором завершении работ на территории трамвайного депо.
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