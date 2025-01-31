Как будет выглядеть трамвайное депо в Алматы

Новый эскизный проект, одобренный 16 октября, на сайте градсовета был опубликован с пометкой «конфиденциально». Городские власти оказались его предоставить по запросу редакции, сославшись на то, что проект еще может поменяться после прохождения всех этапов госэкспертизы.

Проект разрабатывается по меморандуму о спонсорской помощи, спонсором стал общественный фонд «Doma Doma», а разработчиком – ТОО «Рауза-ПВ». Заказчиком выступило управление строительства.

В управлении строительства уточнили, что отправить проектную документацию на госэкспертизу планируют в феврале этого года, а получить заключение – уже в апреле.

Строить креативный кластер на месте депо планируется за бюджетные средства, сумма определится уже после госэкспертизы проекта. Конкурс на строительство планируется объявить в этом году, а завершить работы – в следующем.

Проектная организация ТОО «Рауза-ПВ» опубликовала предварительные эскизы проекта до заключения госэкспертизы на своем сайте.

