Акимат также заберет в госсобственность трамвайное депо
Никольский рынок Алматы модернизируют
Никольский рынок, фото almaty.tv

В Алматы будет модернизирован Никольский рынок, об этом во время встречи с жителями Алмалинского района сообщил аким города Ерболат Досаев. Он считает, что необходимости в восстановлении рынка нет, вместо этого там появятся современные торговые места. Акимат Алматы также заберет в государственную собственность трамвайное депо, на месте которого появится креативное пространство.

Аким отметил, что модернизацией Никольского рынка займутся после решения вопроса с собственниками.

«По Никольскому рынку – для меня нет политического вопроса. Есть люди, которые сегодня владеют им. Соответственно, пойдут судебные дела, по итогам которых будет принято решение, что делать с этим активом. Так же, как и с рынком "Барыс", картина есть, судебные решения есть, городу предали актив, теперь мы определимся и примем решение. То же самое будет с Никольским рынком. Я не могу признать их бесхозными и через год забрать себе, потому что право собственности в городе никто не отменял. Но вопросы, связанные с теми процессами, которые идут сейчас, как только они будут завершены, мы займемся Никольским рынком», - сказал Досаев.

Он добавил, что у акимата уже есть несколько идей по модернизации рынка. Однако Досаев считает, что «его не нужно восстанавливать, а сделать современные торговые места, которые будут комфортны».

«Предложение собственникам я уже сделал», - уточнил аким.

Вместе с тем, по его словам, разработка проекта по созданию креативного пространства на территории трамвайного депо уже завершается, в ближайшее время он будет анонсирован.

«По поводу депо: у нас завершается работа в рамках, как и обещали, креативного пространства Алматы. Наметки я уже видел, считаю, что неплохо получается. Привлек не только наших специалистов, но и с иностранных компаний. В скором времени мы анонсируем проект. Город забирает депо себе после знаменитых историй с частными инвесторами, и в скором времени это будет главный креативный хаб Алматы. Я дам поручение на общественном совете – покажем проект, расскажем о нем. Если будут замечания, то внесем», - сообщил Досаев.

В августе 2016 года, почти через год после остановки трамвайного движения, Центр развития Алматы объявил конкурс на создание концепции общественного пространства на месте бывшего депо. Конкурс проектов завершился в июле 2017 года, однако проект-победитель Depo Evolution Park так и не реализовали.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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