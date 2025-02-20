Утраченный потенциал промышленной архитектуры Уральска

Тема этого материала возникла после публикации статьи о том, как будет выглядеть трамвайное депо в Алматы . Реконструкция сугубо утилитарного комплекса остатков трамвайного депо, да еще с превращением его в общественное пространство - сам по себе факт выдающийся.
До последнего времени такие темы вообще отсутствовали в повестке. Комплексы и объекты просто сносились как ненужный хлам, освобождая территории под «более нужную» новую застройку. Попытки архитекторов и урбанистов транслировать властям и девелоперам «заморские» идеи о значительном потенциале трансформаций заброшенных неформальных памятников промышленной архитектуры были безуспешны.
Опубликованные ТОО «Рауза-ПВ» рендеры эскизного проекта реконструкции бывшего трамвайного депо, показывают любопытную деталь. Проектировщики, явно насмотревшись зарубежных аналогов, одели кирпичные ретро фальшь фасады на основные объемы депо. Прием, на мой взгляд, в данном случае странный. Депо построено в советский период в 1941 году, имеет свою строгую функциональную стилистику. К тому же в Алматы нет и не было дореволюционных памятников кирпичной промышленной архитектуры, которые столь часто становятся объектами эффектных реконструкций за рубежом.
Во всяком случае ощущение настоящего, подлинного, чего хотелось бы сохранить в данном месте исчезает, появляется совсем иная тема, способная сбить с толку неискушенного в городской истории обывателя. При этом современная мировая практика изобилует интереснейшими примерами реконструкций подобных объектов без использования несвойственных им псевдореминисценций.
Так или иначе, первые шаги всегда робки и неуверенны. И тем не менее, в случае успешной реализации, трамвайное депо в Алматы станет, пожалуй, первым в стране проектом общественного городского пространства на базе комплексного сохранения и трансформации памятника промышленной архитектуры. Успех реализации важен.
Есть надежда, что в таком случае регионы начнут копировать успешный алматинский опыт, дав шанс сохранить чудом уцелевшие памятники промышленной архитектуры, коих по стране остались считанные единицы. Говоря о регионах, пока можно лишь сожалеть о продолжающихся бессмысленных разрушениях, о безвозвратно утраченном уникальном потенциале аналогичных объектов. Это горький опыт, о котором стоит напоминать, дабы не повторять ошибки.
Для примера возьмем Уральск, исторический город, до недавних дней обладавший по республиканским меркам уникальной коллекцией не фальшивой, а самой что ни есть, настоящей дореволюционной промышленной архитектуры.
Чудом сохранившиеся в советское время объекты всего за пару десятилетий были уничтожены. Ни рефлексий, ни сожалений у властей и населения это не вызвало. Не вызывает и сейчас.
Казахстан - не Западная Европа, памятники промышленной революции XIX здесь редкость. Поэтому сегодня важно понять, чего мы лишились, какой интересный потенциал культурных и архитектурных трансформаций бездарно утрачен.
МАКАРОВСКАЯ МЕЛЬНИЦА
Этот комплекс зданий был построен крупным подрядчиком и коммерсантом, бузулукским купцом первой гильдии Фирсом Ивановичем Макаровым в 1903 году. Собственно, сама мельница была построена гораздо раньше из горючих материалов, и сгорела дотла. Но опытный коммерсант Макаров успел застраховать объект в Российском страховом обществе, что дало возможность построить новый объект совершенно иного масштаба и качества.
Основное здание мельницы было выстроено в кирпиче и металле, имело 6 этажей с лестнично-лифтовым узлом, выделенным надстройкой на кровле. Внутренний каркас здания был выполнен из сборных чугунных элементов, перекрытия из бетона, наружные самонесущие стены из жженого кирпича с фигурной кладкой.
Огромные оконные витражи с металлическими переплетами пропускали в производственные залы много света. Полы машинных залов были отделаны керамической плиткой. На мельнице были установлены паровые машины европейского производства производительностью до 8000 пудов муки в сутки.
Рядом с мельницей высилась высокая кирпичная труба, также украшенная фигурной кирпичной кладкой. В состав комплекса дополнительно входили электростанция и кирпичные административные здания для управленческого персонала.
В советское время комплекс превратили в кожевенный завод имени Р. С. Землячки, импортировавший свою продукцию в зените производства в 36 стран.
Вплоть до развала СССР здания и их промышленные функции сохранялись. Более того, сама мельница была взята под охрану государства как памятник регионального значения. В годы независимости фабрика была закрыта, объекты перешли в частную собственность.
По информации СМИ ее основным бенефициаром был бывший заместитель акима и местный общественный деятель Аманжол Зинуллин. В 2005 году собственник самовольно уничтожил мельницу, разобрав ее на строительные материалы. Попытки областной инспекции по охране памятников привлечь вандалов к ответственности результата не дали.
От всего комплекса сохранилось лишь одноэтажное историческое здание администрации. Последние 20 лет территория имеет заброшенный вид, усеяна строительным мусором, поросла бурьяном.
Макаровская мельница была не только крупным и выразительным архитектурным памятником. Само расположение комплекса на западной границе города у Переволочной рощи и старицы, рядом с городским центром, в двух шагах от бурлящих городских рынков представляло значительный потенциал для современных трансформаций. Более того, на комплекс ориентировалась западная часть улицы Дины Нурпеисовой с советских пор развиваемой как центральное пешеходное пространство города.
Огромное, залитое светом здание мельницы, с великолепными видами на рощу, луга и пойму Урала, фактически в центральной части города, безусловно могло превратиться и в востребованный общественно-деловой и досугово-развлекательный центр.
Дорогой участок земли бывшей мельницы-фабрики не может не вызывать постоянный интерес у местных девелоперов. Один из последних прожектов – жилой комплекс был продемонстрирован акиматом публике в 2020 году, на волне крупного скандала из-за вырубки леса у Переволочной старицы. Представленный эскиз демонстрирует крайне посредственную архитектуру, без претензий на оригинальность и попыток сохранения памяти места.
ПАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА ОВЧИННИКОВЫХ- ВАНЮШИНЫХ
Этот уникальный комплекс был уничтожен совсем недавно, в 2019 году. Отчаянные попытки единичных энтузиастов спасти памятник от разрушения ни к чему не привели.
Как водится в Уральске, комплекс не был взят под охрану государства. Областная инспекция по охране памятников ввиду низкой компетенции и нулевой активности не выявляет и не изучает объекты культурного наследия. Обращения к городскому акиму также остались без ответа. В разгар скандала «Власть» опубликовала материал, посвященный этой теме.
Комплекс зданий паровой мельницы купеческого альянса крупных уральских коммерсантов и промышленников Овчинниковых-Ванюшиных был построен рядом с железной дорогой и железнодорожным вокзалом в 1898 году.
В комплекс входило основное здание мельницы, пристроенная электростанция, труба, здания управленческого персонала. Основное здание, электростанция и труба - образцы кирпичного промышленного стиля. В строительстве применялись новейшие на тот момент строительные технологии. Так каркас здания основного четырехэтажного здания был сделан в железобетоне, позволившем создать просторные залы с большими пролетами. Стены самонесущие, из кирпича. Кровля выполнена в виде коробового большепролетного свода из оригинальных деревянных конструкций.
Особый интерес вызывала высокая украшенная кирпичным декором труба – образец мастерства уральских каменщиков. Машинные залы пристроенной электростанции освещались высокими арочными окнами, полы были отделаны метлахской плиткой.
В советское время комплекс занимал уральский мелькрупкомбинат, изначальные функции сохранялись, что позволило хорошо сохраниться и зданиям. В последнее десятилетие мелькрупкомбинат не использовал комплекс, а незадолго до 2019 года продал компании местного девелопера Юрия Ткалуна.
Девелопер, не заморачиваясь снес все исторические здания и начал возводить на участке жилой комплекс с одиозным названием «Орталык». Обычный плотно застроенный человейник позиционирует себя как жилье нового поколения, окружающая промзона, ремонтное депо и железная дорога, по-видимому, идут по умолчанию в виде бонуса.
Потенциал участка и снесенных объектов был значительный. Несмотря на близость к железной дороге, в двух шагах находится железнодорожный вокзал, площадь, многочисленные торговые точки и рынок, притягивающие публику, чуть ли не половина основных городских маршрутов общественного транспорта проходит через этот хаб.
Однако вся эта активность сосредоточена в восточной части площади и имеет неорганизованный характер. В качестве баланса комплекс бывшей мельницы мог бы развить ее западную часть, как современный многофункциональный торгово-деловой и общественный комплекс, не исключающий и жилье в удаленных от железной дороги зонах.
Примечательно, что городские власти еще в начале нулевых задумывались над этим, предлагая прибывшим в Уральск алматинским девелоперам построить свой крупный торгово-развлекательный центр именно в привокзальной локации. Однако последние нашли способ убедить областное начальство реализовать свой прожект в центральной части города, предварительно вырубив под него Фурмановский сад.
Любопытно, что архитектурная идея этого центра состояла все в той фальшивой мимикрии под кирпичную старину, под торговые пассажи позапрошлого века (по факту получилась крайне низкопробная архитектура). При этом реальная историческая краснокирпичная промышленная архитектура комплекса Овчинниковых-Ванюшиных, по сути, готовый торговый центр, интереса ни у кого не вызывала, ни в нулевых, ни в наше время.
ХЛАДОБОЙНИ, МЯСОКОМБИНАТ
Хладобойни, пожалуй, один из самых крупных дореволюционных комплексов промышленной архитектуры не только в Уральске, но и в стране. Сколько в нем было объектов и сколько уцелело, толком неизвестно. Никаких исследований не проводилось. Когда-то единый комплекс сейчас расположен в разных землевладениях.
Промышленная часть комплекса была представлена интереснейшими и разнообразными объектами краснокирпичной архитектуры, залы с большепролетными бетонными оболочками – сводами, высокие витражные окна.
Центральное здание выстроено в виде романской кирхи с двумя лестничными башнями с щипцовыми завершениями. В Гражданскую войну в районе хладобоен шли жаркие бои по захвату Уральска большевиками.
В советское время на базе комплекса был создан региональный мясокомбинат, со временем превратившийся в градообразующее предприятие всего района на юго-востоке города. Все исторические объекты сохранялись и использовались по назначению.
В годы независимости предприятие прекратило существование, основная территория оказалась заброшена, уникальные постройки превратились в руины и каменоломни.
Имеющие архитектурно-историческую ценность объекты не были взяты под охрану государства. Более того, само государство в лице местной власти не очень представляло, как можно в принципе реанимировать столь обширный комплекс.
Наконец в 2018 году акимат анонсировал что на этом участке в 12 Га появится крупный микрорайон с жилыми домами, школой, детским садом, поликлиникой, складами и магазинами. Все планировалось реализовать за пять лет. Стоимость проекта оценивалась более 25 миллиардов тенге, не считая разбивки сквера и благоустройства территории. Однако проект предусматривал полную зачистку территории, со сносом всех исторических объектов. По этому поводу «Власть» опубликовала материал.
В попытке привлечь внимание властей к ценным историческим объектам, обреченным на снос, я обратился в городской акимат. И надо сказать, был отчасти услышан. В компании с заместителем акима по строительству, специалиста из инспекции по охране памятников, бывшего главного архитектора и одного из крупных девелоперов города мы посетили руины.
Заместитель акима по строительству Кульбаев обещал провести архитектурный конкурс с учетом памятников. И даже что-то провели, рассмотрели на градостроительном совете. Но что-то пошло не так, инвестпроект свернулся и пока все осталось как есть.
Территория заброшена, памятники так и не взяли под охрану, сомнительные личности растаскивают руины на кирпич и металл. Потенциал трансформаций и развития данной территории остается значительным. Это особенно важно в свете возросшей необходимости разворота текущего тренда градостроительной политики от непрерывного экстенсивного жилищного строительства на окраинах к ревитализации обширных неиспользуемых зон внутри города. Исторические объекты могли бы стать главной архитектурно-тематической фишкой нового микрорайона, в них можно разместить центры досуга, спорта и торговли и т.д.
ПАРОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ КАРЕВА-СТАРОВА
Этот комплекс пока цел, более того, используется по назначению уральским мелькрупкомбинатом. Это последний уцелевший объект дореволюционной промышленной архитектуры Уральска, если не считать паровозные мастерские 1894 года постройки. Умолчать о нем было бы неправильно.
Дело в том, что в последнее время промышленная зона у вокзала и железной дороги стала вызывать пристальный интерес девелоперов, тут и там пытающихся выкупать промышленно-складские территории под строительство жилья. Процесс этот хаотичный, неконтролируемый властями, не сегодня, так завтра лакомый участок с комплексом бывших паровых мельниц Карева-Старова может оказаться в ушлых девелоперских руках. Учитывая, что данные объекты не взяты под охрану государства, а городские власти не имеют перспективного плана по трансформации и развитию территории, памятники очень легко могут повторить участь мельницы Овчинниковых-Ванюшиных.
Комплекс состоит из двух совершенно разных зданий мельниц, построенных в разные годы и даже в разные строительные эпохи. Это придает особую ценность объекту.
Восточный 4-х этажный корпус построен оренбургским купцом Юровым в начале 90-х годов XIX века. Это красивая краснокирпичная индустриальная архитектура с крышей в виде деревянного коробового свода по открытому, изящного рисунка арматурному каркасу. Редкая и необычная конструкция. Внутренний каркас и перекрытия железобетонные.
По хронологии это первая каменная мельница Уральска. В 1894 году во время праздника, посвященного коронации Николая II, на здании была организована световая иллюминация - гирлянда электрических лампочек в виде короны. Невиданное в истории города событие было описано «Уральскими войсковыми ведомостями».
Рядом во дворе сохранились разнообразные кирпичные исторические постройки, одна из которых по слухам была электростанцией. В начале XX века, со смертью Юрова мельница перешла в руки альянса купцов-предпринимателей Сергея Карева и Старова. Их стараниями комплекс был расширен и модернизирован - в 1910 году построили новый 6-этажный корпус, пристроенный к старой мельнице с запада. Новое здание стало ярким примером торжества железобетонных технологий. Кирпич как материал остался только в заполнении каркаса в наружных стенах - все остальное чистые железобетонные конструкции, почти полный функционализм.
Высокие этажи, просторные залы, огромные окна с металлическими витражами, все это и сегодня впечатляет современностью, обилием света и воздуха. Потенциал трансформация комплекса и территории также значителен, прежде всего в общественно-деловом и торговом направлении. Востребованность в таком преобразовании вызвана прежде всего тем, что промзоны у ж/д год за годом неизбежно преобразуются, застраиваясь жильем и общественными зданиями.
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД
Этот объект конца XIX в. в составе бывшего комплекса ликеро-водочного завода находится на противоположном западном конце исторической части города рядом с живописной поймой реки Чаган, у оживленной автомобильной магистрали. До революции здесь находился пивоваренный завод, от которого сохранился протяженный кирпичный корпус с аркадами по середине фасада. В советское время на его базе был создан ликеро-водочный завод, ликвидированный в годы независимости. Ныне это частная территория, но заводские постройки пока сохраняются, включая дореволюционный корпус пивоварни. Локация делает возможным трансформировать комплекс в в востребованное общественное креативное пространство, способное придать оживление этой деградирующей части города. Исторические кирпичные корпуса дореволюционной пивоварни сами по себе большая удача для архитектурно-тематических концепций. Здесь могли бы разместится возрожденная мини пивоварня с демонстрационными и дегустационными залами, пивные бары, как это принято в европейских туристических городах. Уральск город со старыми традициями пивоварения и производства напитков.
Стараниями купцов Ванюшиных в XIX веке в городе появился первый завод по производству фруктовых вин и ликеров из продукции местных садов. Продукция неоднократно отмечались призами на европейских выставках. В начале XX века в город активно внедрились самарские пивовары, создав сети по реализации знаменитого Жигулевского пива.
Наконец в советское время в городе был воссоздан пивоваренный завод, освоившим производство качественного пива и кваса. Застав то время и запомнив вкус этой продукции, могу ответственно сказать, что она превосходила по качеству все то, чем заполнены нынешние полки местных магазинов.
Пока же перспективы комплекса бывшей «ликерки» не ясны. Дореволюционный корпус исторической пивоварни не находится под охраной государства и может быть в любой момент разрушен.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Тенденция преобразования заброшенных и неиспользуемых промышленных территорий в креативные общественные пространства, особенно с сохранившимися памятниками индустриальной архитектуры в мире популярна. За последние годы хорошие примеры ревитализации были реализованы в Санкт-Петербурге. В первую очередь это, конечно, знаковый проект культурно-креативного пространства «Новая Голландия».
Очень популярен у населения и туристов новый креативный проект «Севкабель Порт». Появились и другие интересные проекты, позволившие сохранить историческую архитектуру, на мой взгляд особо удачен проект общественно-делового пространства «Сено», у Сенной площади. Креативный проект площадью 20.000 м2 совместил в себе разные направления бизнеса: рестораны, бары, спорт, ритейл, услуги и коворкинг. Из заявленных перспективных проектов интересна концепция ревитализации масштабной территории промзоны завода «Скороход».
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