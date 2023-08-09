В Алматы повысится тариф на проезд в общественном транспорте

В Алматы утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте: оплата безналичным расчетом повысится до 100 тенге, а оплата наличными – до 200 тенге, сообщил заместитель акима города Аскар Амрин на VII сессии маслихата в среду.

«Текущий тариф не покрывает расходов перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в три раза дороже утвержденного. В этой связи акимат ежемесячно покрывает расходы перевозчиков в виде субсидий. За период 2020-2022 годов сумма выплаченных субсидий составила 115,8 млрд тенге. Учитывая инфляцию, рост цен на ГСМ и расходные запасные части, суммы выплачиваемых субсидий ежегодно увеличиваются от 10 до 30%», - сказал Амрин.

По данным ТОО «Транспортный холдинг Алматы», из числа всех пассажиров около 97% оплачивают проезд картами «Оңай», в том числе в приложении с помощью QR-кода или SMS. Повышение стоимости проезда для большинства пассажиров составит 20 тенге.

Как сообщил сообщил руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев, объем выделенных бюджетных субсидий на пассажирские перевозки вырос в 183 раза – с 300 млн до 55 млрд тенге.

«В 2012 году цена дизельного топлива составляла 90 тенге, а сейчас – 295 тенге, а стоимость газа составляла тогда 33 тенге, а на сегодняшний день – 108 тенге. Прирост в целом составил в 3,3 раза. Аналогичная ситуация сложилась и по остальным расходам, таким, как стоимость автобусов, шин, смазочных материалов, технического обслуживания и ремонта автобусов и так далее. При этом надо отметить, что субсидирование пассажирских перевозок оказывать значительную нагрузку на местный бюджет города», - сказал Телибаев.

Средняя фактическая себестоимость одной поездки одного пассажира на общественном транспорте составляет 425 тенге, добавил он.

В пресс-службе акимата также уточнили, что все льготные категории сохранятся, для них стоимость проезда увеличится только на 10 тенге.

«Применение новых тарифов в размере 100 тенге безналичной оплатой и 200 тенге наличной оплатой позволят снизить сумму субсидий порядка на 10 млрд тенге уже в этом году. Их возможно будет перераспределить на другие социально значимые проекты», - добавил Амрин.

Амрин напомнил, что, согласно правилам, тариф на проезд в общественном транспорте должен регулярно пересматриваться, как только издержки перевозчиков становятся избыточными.

Отметим, что в акимате не уточнили, когда именно начнут действовать новые тарифы.

В июле акимат Алматы предлагал повысить на 25-30% тариф на проезд в общественном транспорте города. В пояснении к проекту постановления акимат указывал на то, что общественный транспорт требует значительного субсидирования, и при сохранении нынешних тарифов оно продолжит расти.