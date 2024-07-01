В Алматы планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте

Акимат Алматы планирует повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 120 тенге. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА» для обсуждения.

В управлении городской мобильности напомнили, что тариф в 80 тенге не менялся с 2011 года и только в прошлом году был увеличен на 20 тенге. При этом ежегодно растет размер субсидий, выплачиваемых перевозчикам. Если в 2023 году на это было выделено 68,7 млрд тенге, в 2024 году прогнозная сумма субсидий выросла до 97,3 млрд тенге. А при действующем сейчас тарифе размер субсидирования будет только увеличиваться, что может стать непомерным для местного бюджета.

По данным управления, перевозчики города неоднократно утверждали, что действующий тариф не покрывает их затраты на закуп, обновление и своевременное обслуживание автобусов, а также на повышение заработной платы водителей.

«В целях частичного снижения нагрузки на перевозчиков и местный бюджет подготовлен проект постановления акимата города об установлении тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях. Проект предусматривает поднятие тарифа за проезд до 120 тенге», - сообщили в акимате.

В управлении городской мобильности считают, что при новом тарифе прогнозируемый объем субсидирования в 2024 году сократится более чем на 7 млрд тенге.

Кроме того, планируется отменить оплату проезда наличными средствами, чтобы водитель автобуса не отвлекался от управления транспортным средством на сбор денег.

В акимате также сообщили, что в этом году планируется приобрести дополнительно 600 автобусов, 100 троллейбусов и 100 электробусов. На это выделено более 160 млрд тенге. Кроме того, частными перевозчиками запланировано приобретение порядка 400 новых автобусов.

Ранее Ассоциация предприятий пассажирских перевозок Алматы заявила о необходимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте города, называя реальной стоимость в 400 тенге. В акимате Алматы серию заявлений перевозчиков о необходимости роста тарифа на проезд не комментировали.