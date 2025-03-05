В общественном транспорте Алматы не будут вводить оплату банковскими картами из-за системы «Онай»

В общественном транспорте Алматы не собираются вводить оплату банковскими картами. В акимате считают, что это не нужно из-за наличия электронной системы «Онай».

«Вопрос о внедрении оплат картами БВУ (банки второго уровня - В.) в настоящее время не рассматривается ввиду того, что имеется электронная система оплаты «Онай», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы в ответ на запрос «Власти».

На данный момент проезд в общественном транспорте Алматы можно оплатить картой «Онай», SMS-сообщением c мобильного телефона или помощью мобильного приложения «Онай». С августа прошлого года нельзя оплачивать проезд наличными.

В июле прошлого года на встрече с жителями Наурызбайского района аким города Ерболат Досаев на вопрос о внедрении оплаты проезда банковскими картами ответил, что «такая возможность имеется, так как организаторы электронного билетирования системы «Онай» подписали необходимые соглашения, получив статус платежной системы с возможностью расплатиться всеми видами: с помощью QR, приложения с привязкой к банковской карте и оплаты с помощью СМС. Поэтому система к этому готова».

Сабит Аманбаев, генеральный директор Союза автотранспортников Республики Казахстана в материале Власти о проблемах общественного транспорта отмечал, что есть большая категория людей, у которых нет карты Онай: «Это гости города, поэтому наличка всегда будет иметь место, особенно учитывая, что Онай не позволяет оплачивать банковскими картами, QR кодами банков, это самая основная проблема – то, что из-за неудовлетворительной работы агентства по защите конкуренции и покровительства акимата у нас нет конкуренции на рынке электронного билетирования. Кроме транспортного холдинга должны быть и другие операторы».