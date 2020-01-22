Остановлен прием нефти от «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов

Минэнерго снизило экспорт нефти для казахстанских производителей в направлении Китая в связи с тем, что остановлен прием нефти от АО «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».

«16 января при приеме нефти АО «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204°С. В тот же день был остановлен прием нефти от АО «СНПС - Актобемунайгаз» до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти. По состоянию на 22 января прием нефти от АО «СНПС - Актобемунайгаз» не возобновлен», - говорится в сообщении пресс-службы «КазТрансОйла».

Сообщается, что «СНПС - Актобемунайгаз» готовит резервуар под налив чистой нефти для сдачи в систему магистральных нефтепроводов «КазТрансОйл». А учитывая снижение объемов сдачи нефти для транспортировки министерством энергетики скорректирован график поставок нефти на январь на казахстанские НПЗ и на экспорт.

«В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая. Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки ПКОП. Также изменен график загрузки ПНХЗ. В настоящий момент транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику», - уточнили в компании.

