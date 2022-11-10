Казахстан прорабатывает увеличение экспорта нефти до 6,5 млн тонн по азербайджанскому нефтепроводу, сообщил Смаилов

С 1 января 2023 года Казахстан начнет экспортировать 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Также прорабатывается вопрос его расширения в последующем до 6-6,5 млн тонн, сообщил в четверг журналистам в кулуарах сената премьер-министр Алихан Смаилов.

«Через Баку – Тбилиси – Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года грузить 1,5 млн тонн нефти в этом направлении. И прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн. По железнодорожным возможностям сейчас ТШО закупило, удвоило количество вагонов-цистерн и уже начаты пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана», - рассказал Смаилов.

В целом, отметил он, по диверсификации экспорта нефти у правительства разработана специальная дорожная карта. В частности, это направление через Актауский порт на порт Баку и оттуда – в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан. Кроме того, речь идет о направлениях Баку – Супса и Баку – Батуми, где у Казахстана есть свой терминал. Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление в КНР.

«По всем этим направлениям сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти по данным направлениям», - уточнил глава кабмина.

Смаилов заверил, что со стороны «коллег из соседних стран есть полное понимание и поддержка в этом вопросе», поэтому они готовы предоставить Казахстану свои транзитные возможности и готовы сотрудничать.

Напомним, в августе источники агентства Reuters сообщали, что «КазМунайГаз» ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому нефть доставляется в турецкий средиземноморский порт Джейхан. Окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан начнутся через месяц. Еще 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса. Объем будет равняться чуть более 100 тыс. баррелей в сутки.

КМГ и SOCAR отказались комментировать агентству эту сделку, а на следующий день министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в ведомстве этот вопрос не рассматривается. Он не был уверен, что казахстанская сторона будет подписывать какое-то соглашение о транспортировке нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

«Такие вопросы обсуждаются, наверное, технически на уровне национальных компаний, потому что такая задача стоит, но речь не идет о подписании в сентябре соглашения по отгрузке нефти. У нас в министерстве планов по подписанию такого соглашения нет, по крайней мере, я такие переговоры не вел», - сказал он.

Кроме того, министр считает, что объем в 1,5 млн тонн нефти – «это достаточно смешно», поскольку такой объем не решит проблемы с экспортным направлением.