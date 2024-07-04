Прошлогодняя утечка метана в Мангистау побила все антирекорды

В течение 205 дней в 2023 году невидимое облако метана проникало в атмосферу с буровой площадки газового месторождения в Мангистауской области. Спутниковый мониторинг и исследование показали, что это был самый крупный из когда-либо зарегистрированных выбросов метана, вызванных сбоем инфраструктуры. Показатели выбросов по меньшей мере на 30% больше, чем во время аварии на газохранилище Алисо-Каньон недалеко от Лос-Анджелеса в 2015 году.

В начале июня 2023 года инцидент на месторождении Каратурун, оператором которого является компания «Бузачи нефть», привел к масштабному пожару. Его усилили подземные запасы углеводородов, из-за чего огонь бушевал несколько месяцев.

Правительство Казахстана до сих пор отрицает факт масштабной утечки метана в связи с аварией на Каратуруне.

Однако, помимо пожара, в атмосферу с месторождения поступал метан, утечку которого смогли зафиксировать только спутники с помощью высокоточных изображений.

Невидимый невооруженным глазом метан наносит серьезный вред окружающей среде и в значительной степени способствует глобальному потеплению. Чтобы уменьшить его ущерб, нефтегазовые предприятия сжигают метан. В результате он преобразуется в углекислый газ и оказывает менее разрушительное воздействие на окружающую среду.

Когда метан бесконтрольно проникает в атмосферу, его вклад в глобальное потепление оказывается в 80 раз сильнее, чем от углекислого газа.