Пожар на месторождении Каратурун Южный: концентрация метана в воздухе превышена почти в 500 раз

По предварительным данным внеплановой проверки, проведенной департаментом экологии Мангистауской области в отношении компании «Бузачи Нефть», в результате пожара на месторождении Каратурун Южный на протяжении более 200 дней концентрация метана в воздухе превышена в 480 раз.

«В январе текущего года департаментом экологии была открыта внеплановая проверка, которая выявила нарушения требований экологического законодательства. Выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам – на 168,13 мг/кг. Согласно выданному разрешению, бурение скважины должно было начаться в 2024 году, однако началось в мае 2023 года», - говорится в сообщении департамента экологии.

По итогам проверки компании выдано предписание о необходимости разработки программы ремедиации по устранению причиненного экологического ущерба и соблюдению нормативов эмиссий в окружающую среду. Составлено четыре административных протокола. По предварительным расчетам, штраф составит более 350 млн тенге.

Однако в компании сообщили, что штраф «еще не выписан» из-за продолжающихся расчетов по выбросам.

Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня 2023 года и продолжался почти 8 месяцев: его ликвидировали только 25 декабря. В начале августа французская геоаналитическая компания Kayrros SAS сообщила, что спутники зафиксировали девять крупных выбросов метана с 9 июня по 23 июля в Мангистауской области. Компания «Бузачи-Нефть» заявила, что на спутниковых снимках, вероятно, видны облака горячего пара с минимальными следами парникового газа.

Ученые не согласись с оценкой компании. На основании данных спутниковых наблюдений они пришли к выводу, что это самая сильная утечка метана из одного источника в мире за 2023 год. Она могла нанести такой же краткосрочный ущерб климату, как годовые выбросы примерно 814 тысяч американских автомобилей в нижней части диапазона и 2,49 млн автомобилей в верхней.

В сентябре на вопрос Власти новый министр экологии Казахстана заявил, что ничего не знает об утечке.