Токаев поручил правительству проработать дифференцированную ставку НДС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС, сообщила пресс-служба Акорды.

Токаев подчеркнул, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии, поэтому нужно проработать разные варианты, учитывающие специфику отраслей экономики.

«Я раньше на этот счет не высказывался, поскольку каждое мое слово, каждое высказывание в силу служебного статуса может рассматриваться как строгое поручение, но сейчас я хотел бы высказаться. Ставка по НДС должна быть дифференцированная», - заявил глава государства.

Поэтому, подчеркнул он, решение по верхней планке налога должно быть принято правительством на основе точных расчетов, с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.

Токаев признал, что предложенная правительством ставка была завышена.

«Реакция была достаточно острая, временами слишком, на мой взгляд, обостренная, поскольку это было предварительное предложение, которое подлежит обсуждению. Я подчеркиваю, что работа правительства в этом направлении должна продолжаться с учетом мнений всех представителей, будь то бизнес, общественность, предприниматели, эксперты. И в этом году мы должны прийти к решению», - заявил Токаев.

Он поручил правительству детально обсудить этот вопрос с депутатами и экспертами и учесть предложения бизнеса.

«Государству нужны оптимальные решения, которые, с одной стороны, обеспечат благоприятные условия и не будут создавать препоны бизнесу, а с другой, позволят навести порядок в налоговой сфере и обеспечат рост поступлений в бюджет», - подчеркнул президент.

Напомним, что на расширенном заседании правительства Токаев одобрил предложенную правительством налоговую реформу, но подчеркнул, что «необходимо разъяснять обществу и населению».

«Обсудить и продумать, как осуществить данную реформу. В целом реформа необходима и я одобряю данную реформу. Реформа нужна, но сейчас перед нами стоит задача сократить трансферт из Нацфонда. Таким образом, мы будем усиливать функцию государства по развитию», - сказал тогда Токаев.