Почти ничего не изменилось в Казахстане спустя год после кровавого января

По новым правилам пока зарегистрировалась только партия «Байтак», которая называет себя экологической. Ее лидер Амиртай Азаматхан, ранее не имевший отношения к экологии, был менеджером в нацкомпаниях «Казахтелеком», «Қазақстан Темір Жолы», и «КазАгро».



Создавая иллюзию политического участия для граждан, Токаев назначил референдум по поправкам в конституцию в июне, досрочные президентские выборы в ноябре и парламентские выборы, запланированные на первую половину 2023 года. Для полной картины он также впервые объявил о проведении досрочных (косвенных) выборов половины сенаторов.

Июньский референдум поставил казахстанцев перед сложным выбором. Им было предложено согласиться или не согласиться с представленными правительством поправками к конституции. Называя это выбором между «новым» и «старым» Казахстаном, люди, проголосовавшие «за» изменения, просто приняли новую норму. А те, кто не согласился, даже имея возражения по существу, фактически признавались «проназарбаевскими».

Эта серия электоральных событий, скорее, была нужна для легитимизации Токаева и его администрации, а не для проведения реформ. Подавляя протесты граждан и забастовки рабочих, а также избирательно вытесняя проназарбаевскую элиту, Токаев пытается создать новую по форме, но привычную по содержанию популистскую платформу поддержки.

По сути, правительство обещало казахстанцам политический выбор, но они получили систему, которой по-прежнему управляет прежний состав.

Шал, кет

«Новый Казахстан» Токаева должен был означать полный разрыв со старым режимом. После Қанды Қаңтар отстранение элиты, лояльной Назарбаеву, было для многих одним из главных требований.

С тех пор несколько членов семьи Назарбаева и связанных с ней олигархов попали под пристальное внимание.

Компания, связанная с младшей дочерью Назарбаева Алией, проверялась на предмет незаконного присвоения государственных средств. Активы, контролируемые братом бывшего президента Болатом Назарбаевым, находились под микроскопом следственных органов. Племянник Назарбаева, Кайрат Сатыбалды, был осужден за растрату средств национальных телекоммуникационных и железнодорожных компаний, и отправлен в тюрьму. Кайрат Боранбаев, бывший тесть внука Назарбаева, также был арестован и в настоящее время проходит по делу о растрате государственных средств в связи с поставками природного газа, факт которой он отрицает.