​Токаев видит необходимость в реформировании НДС, а не его увеличении с 12 до 16%

Президент Касым-Жомарт Токаев, во время расширенного заседания правительства заявил, что видит необходимость в реформировании НДС, а не в его увеличении с 12 до 16%. Ссылаясь на экспертов он выразил опасение, что повышение налогов повысит инфляцию и долю теневой экономики.

«Такой документ как налоговый кодекс должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами с участием бизнеса. Правительству нужно разработать правильное администрирование, а также прозрачные и конкретные правила налоговых льгот», — считает президент.

Токаев подчеркнул, что пока работа по формированию нового налогового кодекса не соответствует его ожиданиям.

Правительство предложило увеличить НДС с 12 до 16% в сентябре 2023 года. Таким образом оно рассчитывало увеличить поступления налогов в республиканский бюджет и сократить ненефтяной дефицит бюджета.

Против этой меры выступил бизнес и экономисты. Эксперты НПП «Атамекен» заявляли, что рост НДС подтолкнет бизнес к тому, чтобы увести часть операций и доходов в тень.

Предложение увеличить НДС возникло в момент активного обсуждения прогрессивной шкалы налогообложения. Правительство отказалось вводить последнюю, опасаясь роста теневой экономике, хотя именно эта мера, по мнению экспертов, может сократить экономическое неравенство в Казахстане.

Подробнее про обсуждение прогрессивной шкалы и НДС можно прочитать в этом материале.