Александра Морозова, составительница книги Калмыкова: «Его тексты помогли мне обнаружить точку опоры»

Начнём с абстрактного, но необходимого вопроса о том, что представляет из себя мир Калмыкова. В течение трёх лет вы последовательно отстраиваете его через длительную исследовательскую работу, публичные мероприятия, спектакль и другие активности. Какое место во всем этом занимает книга?

На мой взгляд, исходное: само знакомство с Калмыковым началось через его тексты. Однажды Рустем (Бегенов, театральный режиссёр – V) спросил, знаю ли я Калмыкова, после чего рассказал о том, что именно Калмыков предложил идею одной из его любимых картин «Купание красного коня», которую написал Кузьма Петров-Водкин. Мы оба были сильно удивлены, а вскоре узнали, что в нашем архиве имеется большой архив различных работ Калмыкова. В один день мы направились туда и стали читать его рукописи, которые нас просто потрясли. Это были скрытые от всех бриллианты. И я даже не утрирую, с момента смерти Калмыкова в 1967 году его тексты открывали не больше 5-7 человек. Само только прикосновение к ним уже вводило тебя в мир художника. Мы далеко не сразу поняли, что нам стоит с ними делать. Сперва решили сфотографировать, чтобы потом расшифровать. Впоследствии стало понятно, что этот материал нужно развернуть в театральное действие. Но долгое время до того мы просто читали их, пытаясь найти к ним подступы. Наше знакомство началось с текста «Восемь законов композиции». Это настоящая маленькая «библия композитора» – теоретическое, практическое и духовное руководство к созданию настоящего шедевра. Прочитав этот труд, мы поняли, что его нужно сопроводить написанием собственного текста, который разъяснил бы то, как практиковать эти принципы. Мы, в числе других работ, предложили «Законы» нашему на тот момент будущему сценаристу Екатерине Бондаренко. Она тоже остановила свой выбор на этом тексте и, руководствуясь его правилами, написала пьесу-шедевр.

Параллельно с «Законами» мы стали читать «У Калмыкова две оси», в котором Калмыков прямо указывает на свою литературную ипостась. Хотя большинству из нас известна лишь его художественная сторона, то есть, буквально обрывки его жизни. Но благодаря текстам у меня серьёзно изменился взгляд на его картины. С того момента мне кажется, что картины и тексты должны существовать в симбиозе – одно уже немыслимо без другого. Потому мы и решили выпустить их. Не хочется никого обижать, но до знакомства с рукописями Калмыкова я не думала, что в Алматы может существовать что-то подобное, связующее тебя с местом, где ты день за днём проживаешь свою жизнь. Я сильно увлекаюсь ОБЭРИУтами (группой российских авангардных писателей, поэтов, художников и музыкантов - V), и благодаря этому мне удаётся твёрдо ассоциировать с ними Санкт-Петербург. Я стала думать о том, что и Калмыков ходил по нашим улицам с особым состоянием сознания – невероятно красивой призмой. От неё и моё восприятие пространства нашего города сильно изменилось.

А в чём она состоит?

Тексты Калмыкова наполнены огромным количеством веселья. Когда ты знаешь о его жизни и её трагических обстоятельствах, ты видишь в его работах много света и чистоты образов. Они фантастические и, как кажется, наивные, но это сложная и хорошо осмысленная наивность. Он очень умный, очень смешной, он прекрасно понимал, что делает и был в этом очень честным. Вся эта чистота, феерия текстов и картин даёт тебе ощущение эмоциональной полноты. Они многое обещают, но это сложно выразить словами, и не совсем понятно, можно ли ухватить в принципе.

На одной из страниц своих дневников, первой, которая попала мне в руки – кажется, она была написана в 1964 году – Калмыков признавал себя счастливым. Он говорил, что на протяжении всей жизни ему удавалось работать над кругом интересующих его тем. Для меня это было большим откровением, потому что я прекрасно знала в каких условиях он живёт – в старости, нищете и с ментальным заболеванием. Но он всё равно утверждал, что счастлив.