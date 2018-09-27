Vласть Talks: Безумие и искусство

В апреле этого года интернет-журнал Vласть и Центр универсальных искусств ORTA провели публичную дискуссию об отношениях безумия и искусства. Она была приурочена к месяц у советского художника-авангардиста Сергея Калмыкова.

Во время беседы участники представляли свои точки зрения о том, почему отсутствует явная связь между ментальными заболеваниями и художественной гениальностью, насколько ощутима грань между искусством душевнобольных и обычных людей и как переход между двумя этими состояниями проявлялся в работах Калмыкова. Кроме того, они рассказывали о том, как понятие безумия характеризует путь модерна в Западноевропейской истории, какие очертания оно приобретало в истории СССР и почему неоднократно использовалось в политических целях.​

Участники дискуссии:

Михаил Акулов, историк

Баян Барманкулова, искусствовед

Валерия Ибраева, искусствовед

Бахытжан Аширбеков, врач-психиатр Республиканского центра психиатрии, психотерапии и наркологии

Валентина Бучинская, искусствовед

Модератор дискуссии:

Рустем Бегенов, театральный режиссёр

Весной месяц, посвящённый художнику, закончился показом Светопреставления «Сергей Калмыков». В начале октября ORTA вновь проводит серию показов спектакля: 6 октября - в день рождения художника, а затем 7, 9 и 10. Билеты можно приобрести по ссылке или по номеру телефона: +77785011618