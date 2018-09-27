Vласть Talks: Безумие и искусство

Во время беседы участники представляли свои точки зрения о том, почему отсутствует явная связь между ментальными заболеваниями и художественной гениальностью, насколько ощутима грань между искусством душевнобольных и обычных людей и как переход между двумя этими состояниями проявлялся в работах Калмыкова. Кроме того, они рассказывали о том, как понятие безумия характеризует путь модерна в Западноевропейской истории, какие очертания оно приобретало в истории СССР и почему неоднократно использовалось в политических целях.
Участники дискуссии:
Михаил Акулов, историк
Баян Барманкулова, искусствовед
Валерия Ибраева, искусствовед
Бахытжан Аширбеков, врач-психиатр Республиканского центра психиатрии, психотерапии и наркологии
Валентина Бучинская, искусствовед
Модератор дискуссии:
Рустем Бегенов, театральный режиссёр
Весной месяц, посвящённый художнику, закончился показом Светопреставления «Сергей Калмыков». В начале октября ORTA вновь проводит серию показов спектакля: 6 октября - в день рождения художника, а затем 7, 9 и 10. Билеты можно приобрести по ссылке или по номеру телефона: +77785011618
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