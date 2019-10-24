В Казахстане выходит первый том собрания произведений Сергея Калмыкова

В Алматы в начале ноября будет представлен первый том собрания произведений советского казахстанского художника и писателя Сергея Калмыкова. Центр ORTA представит также мистерию-манифест «Явление Первого тома Романа в тысячи томах».

«Первый том Романа в тысячи томах» - первая книга из серии книг с текстами и рисунками гениального Сергея Калмыкова (1891–1967). В Первый том вошли некоторые из теоретических разработок Калмыкова в области практической гениальности, несколько научно-фантастических эссе, а также знаменитые 8 законов создания шедевра.

Издание подготовлено в рамках совместного проекта Центра ORTA и Издательского дома Vласть. Все тексты для публикации предоставлены Центральным государственным архивом Республики Казахстан.

К выходу книги Центр ORTA подготовил мистерию-манифест. Она создана по Методу Практической Гениальности Калмыкова, в нем звучат его тексты в исполнении актрисы Александры Морозовой, участвует экспериментальный ансамбль «Хрупкий оркестр», сценография выполнена художником Александром Бакановым, режиссура – Рустемом Бегеновым.

Мистерия-манифест будет показана в Алматы 8 и 9 ноября. Там же можно будет приобрести первую книгу Сергея Калмыкова.

Создатели «Явления» – Центр универсальных искусств ORTA, авторы таких международно признанных проектов, как «Поп-механический спектакль «Медея. Материал» (номинация на Гран-При Премии им. Курехина, Санкт-Петербург, 2016, участник фестиваля NET, Москва, 2016) и «Светопреставление Сергей Калмыков» (номинация на Гран-При Премии им. Курехина, Санкт-Петербург, 2018, хэдлайнер фестиваля Новая Драма, Москва, 2018).

Александра Морозова, автор и продюсер проекта, составитель книги «Роман в тысячи томах», со-основатель ORTA: «Литературная ось Калмыкова, как называл свои тексты сам художник, – это настоящий источник бесконечного вдохновения. Его тексты надо читать постоянно, каждый день – это как веселое лекарство для застоявшегося мозга. И чтобы представить это самое первое издание текстов Калмыкова в Казахстане, наша команда создала «Явление» – остроумное, яркое, небывалое».

Сергей Иванович Калмыков (1891–1967) – выдающийся советский казахстанский художник, писатель, ученик Петрова-Водкина, который, согласно легенде, подсказал учителю идею для знаменитой картины «Купание красного коня» и даже позировал ему для этой картины. В 1935 году Калмыков попал в Алма-Ату, где до самой смерти занимался жизнетворческой практикой гениальности – то есть, воплощением образа гения: художника, изобретателя, поэта, философа, ученого. Он прожил жизнь непризнанным неудачником, у которого не было ни одной персональной выставки и который умер от истощения в психиатрической лечебнице. Но сегодня основная тысяча его картин хранится в Государственном музее Казахстана, а десять тысяч страниц его рукописей – в Государственном архиве Казахстана. Он – признанное достояние казахстанской и мировой культуры, «алматинский Ван Гог», «настоящий гений».

Центр универсальных искусств ORTA – это междисциплинарная арт-группа, основанная в Казахстане в 2015 году режиссером Рустемом Бегеновым и актрисой Александрой Морозовой. На сегодня в ORTA входят художники Александр Баканов и Дарья Джумеля, драматург Екатерина Бондаренко, журналист Дмитрий Мазоренко, художник Сабина Куангалиева, куратор индийского современного искусства Баян Шаих, электронный музыкант и композитор Томми Симпсон. ORTA занимается созданием новых искусств на стыке перформативных искусств, визуального искусства и медиа-арта, видео и кино, а также науки, технологии, социальных исследований и философии с помощью Универсальных Проектов.