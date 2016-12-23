Мир за ночь. 22-23 декабря 2016 года

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Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении испытаний экспериментальной вакцины против вируса Эбола, подтвердивших ее «высокую» эффективность, пишет ТАСС. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации. «Хотя убедительные результаты уже не помогут спасти жизни жертв эпидемии в Западной Африке, они свидетельствуют о том, что во время следующей вспышки мы не будем беззащитны», - приводятся слова помощника главы ВОЗ Мари-Поль Киени в пресс-релизе. Тестирование вакцины под названием rVSV-ZEBOV происходило в Гвинейской Республике в 2015 году. В испытании приняли участие более 11 тыс человек. Ни один из 5837 вакцинированных не заразился вирусом в течение 10 и более дней с момента вакцинации. По данным ВОЗ, число жертв вспышки лихорадки Эбола, которая была зафиксирована в странах Западной Африки в 2014-2015 годах, превысило 11 тыс человек. Большая часть смертельных случаев приходится на Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею.

Гражданин Туниса Анис Амри, подозреваемый по делу о теракте в Берлине, намеревался уехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне террористической организации «Исламское государство», сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung. Немецкие полицейские получили информацию о том, что он проходил подготовку к отправке в Сирию в регионе Нижняя Саксония. Амри сейчас находится в розыске. Его документы были найдены в кабине грузовика, который наехал на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Правоохранительные органы ранее заявляли, что он может использовать разные имена: в одной из найденных бумаг он значится как Ахмед А, в другом — как Анис А. Теракт, в совершении которого подозревают Амри, произошел 19 декабря. 12 человек погибли, 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

Россия приостанавливает полеты в страну таджикской авиакомпании Somon Air с 23 декабря из-за отказа авиавластей Таджикистана согласовать рейсы «Ямала» из аэропорта «Жуковский», сообщают «Ведомости» со ссылкой на Интерфакс. «22 декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Таджикская сторона в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года не согласовала полеты из аэропорта «Жуковский» назначенного российского авиаперевозчика – авиакомпании «Ямал». В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании Somon Air в регионы Российской Федерации с 00 часов 23 декабря», - заявил агентству представитель Минтранса России.

По данным Конгресса США, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший вид на жительство в России, контактирует с российскими спецслужбами, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на CNN. «С момента прибытия Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами»,— приводит телеканал выдержку из 33-страничного документа, подготовленного Постоянным комитетом по разведке Палаты представителей. При этом CNN отмечает, что большая часть информации, относящейся к разделу «Иностранное влияние», в отчете Конгресса закрашена, но в одном из абзацев утверждается, что заместитель главы комитета по обороне российского парламента Франц Клинцевич «публично признал, что Сноуден делился разведданными с его правительством». Сам Эдвард Сноуден уже отреагировал на эти обвинения, заявив, что они являются бездоказательными.

Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев, сообщает ВВС Русская служба. «Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо», - говорится в заявлении командования сирийской армии. Военные утверждают, что восточную часть города покинули последние повстанцы и мирные жители, так что теперь контроль над ним восстановлен полностью. В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо «стратегическим переломом в борьбе с терроризмом». Операция по эвакуации повстанцев и гражданского населения восточного Алеппо началась 15 декабря. Ее организацией занималась Россия, согласовывая свои действия с Турцией. Считается, что всего из восточной части города было эвакуировано около 35 тысяч человек. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года - в осаде.

Полиция Австралии арестовала предполагаемых злоумышленников, планировавших совершить серию терактов в Мельбурне во время рождественских праздников, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию SBS. Сообщается, что несколько подозреваемых были арестованы в пятницу утром, после того как полицейский спецназ провел обыски в ряде домов в северном районе Мельбурна. Глава полиции штата Виктория Грэм Эштон заявил, что арестованные планировали в день Рождества напасть на главный вокзал Мельбурна, собор Святого Павла и одну из площадей. По данным портала 9news, в ходе операции были арестованы пять человек — четверо молодых австралийцев и выходец из Египта. «Они радикализовались под влиянием ИГ и пропаганды ИГ», — заявил Эштон. По его словам, для совершения терактов арестованные планировали использовать взрывчатку. Однако он не исключил, что при нападениях также могло быть использовано огнестрельное и холодное оружие.

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