ЕАБР выделил Kсell 26 млрд тенге по кредитной линии

Маргарита Бочарова, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Совет директоров АО «Кселл» одобрил заключение кредитного договора между компанией и Евразийским Банком Развития в размере 26 млрд тенге, сообщает Казахстанская фондовая биржа в четверг вечером.
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