ЕАБР выделил Kсell 26 млрд тенге по кредитной линии

Совет директоров АО «Кселл» одобрил заключение кредитного договора между компанией и Евразийским Банком Развития в размере 26 млрд тенге, сообщает Казахстанская фондовая биржа в четверг вечером.

«Совет директоров Компании одобрил заключение кредитного договора между АО "Кселл" и МФО "Евразийский Банк Развития" (далее – "ЕАБР") по кредитной линии в размере 26 миллиардов тенге, сроком на 18 месяцев (с возможной последующей пролонгацией на такой же срок) с утилизацией средств на условиях вышеуказанного договора», - говорится в сообщении, размещенной на фондовой бирже.

Kcell - крупнейший оператор мобильной связи в Казахстане, контролируется Fintur Holding (совместная компания Turkcell и TeliaSonera) и TeliaSonera.