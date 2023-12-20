Новые потребительские кредиты при наличии просрочки хотят запретить брать казахстанцам

Депутаты мажилиса разработали поправки в законодательство, предусматривающие запрет на получение потребительских кредитов при наличии просрочки, запрет на выселение из единственного жилья семей с детьми во время отопительного сезона. Кроме того, они предлагают разрешить банкам сдавать в аренду жилье, взысканное с должника.

«Законопроект (…) предусматривает запрет на выдачу гражданам новых потребительских кредитов при наличии просрочки по кредитам, запрет на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки», - сказала депутат мажилиса Татьяна Савельева.

Кроме того, поправками предлагается ограничить продажу кредитов граждан банками и МФО коллекторским агентствам, ввести обязанность коллекторских агентств проводить урегулирование приобретенной задолженности, установить ограничения по сроку, сумме и иным условиям потребительского банковского займа в соответствии с нормативными правовыми актами агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

«(Поправками предусмотрен – В.) запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей с несовершеннолетними детьми, предоставление возможности банкам сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания, предыдущему владельцу», - добавила депутат.

Вместе с тем депутаты предлагают списывать долги по кредитам гражданам при наличии добровольного отказа от получения кредита и ввести обязательную отсрочку по кредитам без вознаграждения для солдат-срочников на период воинской службы.

Как отметила Савельева, в законопроекте также содержатся поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в части: «установления уголовной и административной ответственности за продажу личных данных, подмену номера абонента и незаконную передачу абонентского номера другим лицам».

Законопроект принят в работу мажилисом и должен пройти согласования комитетов, после чего будет рассмотрен палатой.