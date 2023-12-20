Международные займы «Казводхоза» используются неэффективно либо не по назначению – Годунова

Международные займы от Европейского Банка Реконструкции и развития и Исламского Банка Развития «Казводхоз» использует либо неэффективно, либо не по назначению, заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова.

«В рамках займов Европейского Банка Реконструкции и развития и Исламского Банка Развития «Казводхозу» с 2017 года финансируется 61 проект на сумму 317 миллионов долларов. На момент проведения аудита Высшей аудиторской палаты в июне 2023 года установлено, что за 5 лет реализации было сдано лишь 18 проектов или 29%, на стадии реализации находятся 37 проектов или 61%, по 6 проектам или 10% - работы даже не начинались», - сказала Годунова.

Среди причин она назвала некачественное проектирование и недобросовестных подрядчиков. Затягивание сроков реализации проектов, по словам председателя палаты, привело к накоплению на счете «Казводхоза» 6,5 млрд. тенге, и за их резервирование бюджет заплатил дополнительно 1,7 млрд. тенге. Кроме того, «есть риски увеличения принятых обязательств в случае снижения курса национальной валюты, поскольку займы в долларах».

«Также аудитом установлено, что приобретенное оборудование и построенная инфраструктура в рамках 8 проектов займов ЕБРР на сумму свыше 3 млрд тенге не используются по назначению. В результате, около 4 тысяч гектаров планируемых орошаемых земель не введены в сельхозоборот», - добавила Годунова.

В качестве еще одного примера нецелевого использования одного из займов ЕБРР она привела реализацию проекта «Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны города Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло реки Сазды» на 1,5 миллиарда тенге».

«Данный займ был запланирован на восстановление оросительной инфраструктуры, а фактически использован под благоустройство парковой зоны города Актобе. Создание парков, конечно, нужно. Но, наверное, не за счет валютных займов», - считает Годунова.

В свою очередь и.о. генерального директора «Казводхоза» Ерлан Садвакасов признал, что разработка 38 проектов в 2019 году велась некачественно, и новому руководству пришлось потратить почти два года на приведение в соответствие документов. Также на сдвиг сроков повлияла пандемия и «резкое удорожание основных материалов».

«Процедуры по возмещению дополнительных затрат, связанных с ростом цен, заняли у нас порядка 1,5 лет. Мы индивидуально подходили по каждому контракту. И все эти работы проводили совместно с ЕБРР. По Исламскому банку ситуация аналогичная», - признал Садвакасов.

По его словам, на данный момент все контракты заключены и все проекты планируется завершить в 2025 году.