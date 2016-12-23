Информация о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году не соответствует действительности - акимат Астаны

Маргарита Бочарова, Vласть
В последнее время участились случаи распространения недостоверной информации через мессенджер WhatsАpp и на страницах социальных сетей о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году, сообщает сайт акимата Астаны в пятницу.
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