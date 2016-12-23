Информация о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году не соответствует действительности - акимат Астаны

Маргарита Бочарова, Vласть

В последнее время участились случаи распространения недостоверной информации через мессенджер WhatsАpp и на страницах социальных сетей о бесплатной раздаче подарков пенсионерам к Новому году, сообщает сайт акимата Астаны в пятницу.

«Акимат Астаны официально опровергает данную информацию, так как аппаратом столичного акимата никаких мероприятий по бесплатной раздаче подарков пенсионерам не предусмотрено. А также предупреждаем, что за заведомо ложное распространение информации предусмотрена уголовная ответственность. Призываем жителей и гостей столицы полагаться только на достоверную информацию из официальных источников», - говорится в распространенном сообщении.

Акимат напомнил, что в период с 1 по 31 декабря в Астане проходит общегородская благотворительная акция «Астана – мейірімді қала», цель которой – охватить вниманием и заботой такие льготные категории граждан, как ветераны ВОВ, люди с ограниченными возможностями всех групп, малообеспеченные и многодетные семьи, многодетные матери, дети-сироты, дети с онкологическими заболеваниями, с диагнозом ДЦП и болеющие туберкулезом.

По инициативе акимата города создан многоканальный телефон горячей линии 8 (7172) 55- 66- 55, позвонив по которому, можно оказать посильную адресную помощь.

Фото freepik.com

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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