В Ливии захвачен пассажирский самолет, на борту 118 человек

Пассажирский самолет Airbus A320 был захвачен в Ливии, его направили на Мальту, сообщает в пятницу издание Republi c со ссылкой на премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Согласно данным издания, премьер-министр Мальты в своем Твиттере написал: «Проинформирован о возможном угоне внутреннего ливийского авиарейса, который направлен на Мальту. Предпринимаются действия по обеспечению безопасности в условиях чрезвычайной ситуации».

На борту находится 118 человек, сообщает Reuters.

По данным The Malta Independent, на борту самолета находятся два человека, которые угрожают взорвать его.