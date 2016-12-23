В Ливии захвачен пассажирский самолет, на борту 118 человек

Маргарита Бочарова, Vласть

Фото Искандера Салиходжаева

Пассажирский самолет Airbus A320 был захвачен в Ливии, его направили на Мальту, сообщает в пятницу издание Republic со ссылкой на премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

Согласно данным издания, премьер-министр Мальты в своем Твиттере написал: «Проинформирован о возможном угоне внутреннего ливийского авиарейса, который направлен на Мальту. Предпринимаются действия по обеспечению безопасности в условиях чрезвычайной ситуации».

На борту находится 118 человек, сообщает Reuters.

По данным The Malta Independent, на борту самолета находятся два человека, которые угрожают взорвать его.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Повышение пенсий и пособий в 2017 году произойдет поэтапно - Дуйсенова
Новости
В Казахстане недоступны Facebook, Youtube, Instagram и ряд других ресурсов
Новости
За взятки задержаны главные госаудиторы Счетного комитета
Новости
​КНБ проводит спецоперацию в нескольких областях Казахстана и в городе Алматы
Новости
В Казахстане восстановлен доступ к части популярных интернет-ресурсов
Новости
​Казахстан прервет арбитраж с консорциумом Карачаганака, если их предложение удовлетворит республику – Бозумбаев