В Восточном Казахстане началось строительство аэропорта в Зайсанском районе

Как отметили в правительстве, аэропорт построят на базе бывшего военного аэродрома вблизи села Сатпай, примерно в 25 км от города Зайсан. Аэропорт будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 тыс. м, с возможностью последующего расширения, чтобы обеспечить прием современных воздушных судов регионального класса, таких как Bombardier Q400, ATR-72 и других аналогичных типов. Перрон будет рассчитан на четыре воздушных судна, а современный аэровокзал площадью до 4 тыс. кв. м – до 150 пассажиров в час. Также здесь будут командно-диспетчерский пункт с вышкой, аварийно-спасательная служба, метеостанция и радионавигационное оборудование.

Карабаев подчеркнул, что после ввода аэропорта в эксплуатацию Зайсан станет важным звеном в развитии приграничного туризма и укреплении торговых связей.

«После запуска воздушной гавани планируем международные направления в Урумчи, Алтай и Канас в Китае. Внутренние маршруты в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск обеспечат стабильную связь с крупнейшими городами страны, открывая новые горизонты для бизнеса и улучшая социальную мобильность населения», - сказал министр.

Сейчас, по данным правительства, Зайсан посещает около 23 тыс. туристов ежегодно, но с запуском аэропорта и улучшением инфраструктуры прогнозируется рост до 136 тыс. туристов.

Карабаев также считает, что создание воздушной гавани откроет дополнительные возможности для развития логистического потенциала Казахстана. Строительство аэропорта в селе Сатпай и завершение реконструкции автодороги Калбатау – Майкапшагай закладывают основу для открытия крупного логистического хаба в Зайсане.

«Речь идет о том, что будет построен речной порт в поселке Тугыл. Будет обеспечена на первоначальном этапе автотранспортом перевозка грузов до порта “Тугыл”, дальше в сторону Российской Федерации будет установлено речное судоходство. Предполагается, что первоначальный объем грузов составит 2 млн тонн, с увеличением до 10 млн тонн. Следующий этап — это четвертый железнодорожный пункт перехода, который соединит железной дорогой порт “Тугыл” и будет направлен на создание мультимодального логистического маршрута Китай – Казахстан – Россия с выходом на Обь и далее к Северному морю», - напомнили в кабмине.

Сейчас этот вопрос казахстанская сторона обсуждает с партнерами из России и Китая

Кроме того, сообщается, что в этом году будут отремонтированы все пять вокзалов Восточно-Казахстансакой области: Өскемен-1, Алтай, Күмістау, Риддер, Шемонаиха.