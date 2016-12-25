Муж активиста Елизаветы Глинки подтвердил сообщения о её гибели в авиакатастрофе

Ранее министерство обороны России опубликовало список пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту Ту-154, Глинка была в нем. За некоторое время до этого российские СМИ утверждали, что она не прошла предполетный контроль и не была на борту самолета.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение этим утром через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. Самолет направлялся в Сирию.

На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Среди них был и художественный руководитель ансамбля, генерал-лейтенант Валерий Халилов. Музыкантов сопровождали съемочные группы российских Первого канала, НТВ и «Звезды». Всего на борту находились 93 человека.

Елизавета Глинка - один из самых известных российских благотворителей, несколько лет назад она создала и возглавила фонд "Справедливая помощь", он занимался помощью нуждающимся, сбором средств на срочные операции. Глинка, врач по образованию, организовывала вывоз детей, нуждающихся в лечении, из зон боевых действий, в том числе на востоке Украины и в Сирии. В начале декабря Елизавета Глинка была удостоена государственной премии России. Ей было 54 года.