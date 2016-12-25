​Назарбаев выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей в авиакатастрофе

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей при крушении самолета министерства обороны России в районе города Сочи, сообщает в воскресенье пресс-служба Акорды.

Назарбаев выразил соболезнования от своего имени и от имени всех казахстанцев родным и близким погибших, а также всему российскому народу.

Самолет ТУ-154 Минобороны России, вылетевший из Сочи в 5.20 утра в воскресенье, через 20 минут пропал с радаров. Судно направлялось на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию. Минобороны России подтвердило, что самолет упал в Черное море. На борту находилось 93 человека. В самолете были военнослужащие российских Вооруженных сил, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, исполнительный директор российского фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, девять журналистов, среди них - сотрудники телеканалов «Звезда», НТВ и «Первый канал», а также члены экипажа.

Фото пресс-службы Акорды

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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