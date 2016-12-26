​Qazkom опроверг переговоры с Нацбанком о получении помощи в 1,5 трлн тенге

Qazkom опроверг проведение переговоров с Национальным банком о получении помощи в 1,5 трлн тенге. Банк привлек краткосрочный заем в 400,8 млрд тенге для бесперебойного проведения транзакций в интенсивный предпраздничный период и уже вернул Нацбанку 200 млрд тенге, сообщает в понедельник пресс-служба Qazkom.

«Банк официально заявляет, что не ведет никаких переговоров с Национальным банком и правительством по получению такой помощи. 14 декабря банк привлек краткосрочный заем Национального банка в размере 400,8 млрд тенге в рамках стандартных во всем мире процедур по предоставлению краткосрочной ликвидности банкам второго уровня. Заемные средства были получены на рыночных условиях, на основе платности и возвратности», - говорится в заявлении банка

По информации пресс-службы, Qazkom воспользовался стандартным «окном» Национального банка, доступным всем банкам для поддержания уровня своей краткосрочной ликвидности в преддверии декабрьских и новогодних праздников. Банк прибегал к подобной практике не менее 10-12 раз за последние десять лет.

За счет средств займа, как отмечают в пресс-службе, банку удалось обеспечить ряд срочных незапланированных клиентских платежей накануне закрытия финансового 2016 года. Кроме того, банк максимально подготовился к сезонному всплеску платежей и переводов клиентов через сеть отделений и банкоматов Qazkom, которая также дополнительно обслуживает клиентов еще девяти банков страны.

По данным банка, ежегодно в период декабрьских и новогодних праздников оборот наличных операций и платежей резко вырастает. В декабре 2014 года казахстанцы обналичили через банкоматы Qazkom порядка 90 млрд тенге, а в декабре 2015 – около 140 млрд тенге. По итогам декабря этого года они ожидают оборота свыше 200 млрд тенге.

«В настоящее время у банка имеется достаточный запас ликвидности для обеспечения бесперебойной работы банка во время предстоящих новогодних праздников, проведения любых платежей, операций по счетам и вкладам клиентов. Банк выполняет все пруденциальные нормативы по достаточности капитала и уровню ликвидности. В подтверждение краткосрочности привлечения средств банк сегодня частично погасил заем Национального банка на сумму 200 млрд тенге. Полное погашение задолженности планируется в I квартале 2017 года», - отмечается в сообщении.

В минувшую пятницу агентство Bloomberg сообщило, что руководство Qazkom обсуждает возможности своего оздоровления с Национальным банкам. По словам источников агентства, программа санации банка может стоить до 1,5 трлн тенге (4,5 млрд долларов).

В понедельник Нацбанк распространил сообщение о том, что Qazkom выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме. Ранее правление Национального банка выдало краткосрочный кредит на сумму 400,8 млрд тенге для обеспечения дополнительного запаса ликвидности банка. «На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО «Казкоммерцбанк» возвращена Национальному Банку половина от ранее выделенных средств», - говорится в сообщении регулятора.

Qazkom - крупнейший коммерческий банк Казахстана с объемом активов в 5,2 трлн. тенге.

Фото пресс-службы Qazkom