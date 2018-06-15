​Qazkom вернёт банковскую лицензию регулятору

«Это запланированная веха в историческом процессе объединения двух банков. Мы понимаем всю ответственность данного момента, поэтому прилагаем все усилия к тому, чтобы клиенты Казкоммерцбанка почувствовали только позитивные перемены. Команды обоих банков на протяжении месяцев ведут практическую работу по консолидации банковских операций в Народный банк, который примет на себя все активы и обязательства перед клиентами и контрагентами Qazkom. После передачи клиентских счетов в объединенный банк Казкоммерцбанку более не потребуется банковская лицензия, поэтому было принято решение о ее сдаче. Данная юридическая процедура будет осуществлена после объединения активов. До этого времени Казкоммерцбанк будет продолжать свою деятельность в обычном режиме», – прокомментировала решение внеочередного собрания акционеров председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

Юридическим оформлением передачи Народному банку всех прав и обязательств Казкоммерцбанка станет подписание передаточного акта, подчёркивают в Qazkom. Институт продолжит деятельность в прежнем решиме до даты подписания этого акта. После него исполнение всех прав и обязательств Qazkom перейдёт к Народному банку, который продолжит обслуживать клиентов и партнёров Qazkom в прежнем решиме с сохранением торговой марки «Казкоммерцбанк / Qazkom» на определенный период.

В начале марта 2017 года крупнейшие банки страны Казкоммерцбанк и Народный банк подписали необязывающий меморандум о возможной продаже контрольного пакета акций Qazkom Народному банку. Решение было принято после того, как в конце 2016 года агентство Bloomberg сообщило об обсуждении возможных сценариев оздоровления Qazkom с регулятором. Предположительная стоимость одного из них составляла до 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд). При этом руководство Народного банка неоднократно отвергало идею прямого объединения финансовых институтов.

Проблемы Qazkom, который получил лицензию 21 октября 1991 года, обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка $20 млрд. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того, и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого фонд Самрук-Казына приобрел 21,2% акций банка и докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

В начале июля 2017 года Народный банк приобрёл почти 97% акций Qazkom, который за несколько дней до этого закрыл кредитную линию БТА Банка в 2,4 трлн тенге. Финансовый институт выкупил 86,09% долю предпринимателя Кенеса Ракишева и 10,72% долю фонда Самрук-Казына. В середине июля Народный банк увеличил капитал Qazkom на 185 млрд тенге. В середине ноября Национальным банк дал согласие Тимуру и Динаре Кулибаевым на совместное приобретение статуса крупного участника (косвенного) Казкоммерцбанка.

В середине декабря 2017 года совет директоров Народного банка одобрил поэтапную интеграцию с Казкоммерцбанком. Менеджмент института назвал это регение «наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития группы». Интеграция, как заявляла глава Народного банка Умут Шаяхметова, должна быть основана на принципе объединения наиболее сильных сторон обоих банков - IT-инфраструктуры, риск-менеджмента и стандартов клиентского сервиса. В феврале 2018 года регулятор, предварительно одобрив консолидацию банков, заявил о возможности её завершения до конца этого года.

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