Сменился состав совета директоров Qazkom

Акционеры Qazkom на внеочередном собрании утвердили новый состав совета директоров, в который вошли шесть человек, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

В новый состав, в частности, вошли в качестве независимых директоров - бывший министр финансов Арман Дунаев (входит также в совет директоров Халык банка), бывший глава Казахстанской фондовой биржи Азамат Джолдасбеков, председатель совета директоров SkyBridge Invest Аскар Алемесов, а также в качестве членов совета - председатель правления банка Ульф Вокурка, глава компании по управлению сомнительными и безнадежными активами «Халык проект» Сауле Кишкимбаева и зампред Халык банка Алия Карпыкова.

Полномочия прежнего состава совета директоров, включая его председателя, бывшего владельца банка Кенеса Ракишева, прекращены досрочно.

5 июля Халык банк завершил сделку по приобретению почти 97% акций Казкоммерцбанка. Финансовый институт выкупил 86,09% долю предпринимателя Кенеса Ракишева и 10,72% долю у фонда Самрук-Казына.