Дунаев нацелен на разработку новой стратегии развития банка
Совет директоров Qazkom возглавил Арман Дунаев
Фото Жанары Каримовой

Новый состав совета директоров АО «Казкоммерцбанк» в ходе первого заседания, состоявшегося 31 июля, единогласно проголосовал за избрание независимого директора Армана Дунаева на пост председателя совета, сообщает во вторник пресс-служба финансового института.

Напомним, новый состав совета директоров банка был избран внеочередным общим собранием акционеров банка 31 июля. Вместе с Арманом Дунаевым в данный орган управления банка вошли: Сауле Кишкимбаева, представитель главного акционера Алия Карпыкова, независимые директоры Азамат Джолдасбеков и Аскар Елемесов, а также Ульф Вокурка, занимающий должность председателя правления банка.

«Сейчас перед нами стоят важные задачи – привести систему корпоративного управления Казкоммерцбанка в соответствие с принципами Halyk Group и лучшими международными практиками, выработать новую стратегию развития финансового института», – прокомментировал своё избрание Дунаев.

Арман Дунаев – профессиональный финансист, кандидат экономических наук. В качестве независимого директора участвует в работе советов директоров ряда компаний, входящих в Halyk Group: АО «Народный Банк Казахстана», АО «Halyk Finance» и АО «Халык-Life». Возглавляет Совет директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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