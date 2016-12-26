В Москву прибыл первый рейс с телами жертв крушения Ту-154

Данияр Молдабеков, Vласть
Первый рейс с телами погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем прибыл в Москву, сообщил заместитель министра обороны России Павел Попов.
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