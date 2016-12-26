В Москву прибыл первый рейс с телами жертв крушения Ту-154

Первый рейс с телами погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем прибыл в Москву, сообщил заместитель министра обороны России Павел Попов.

По словам Попова, за первые сутки поисковой операции найдено 11 тел и 154 фрагмента, сообщают «Ведомости». Он отметил, что в соответствии с ранее установленным порядком ночью на аэродроме Чкаловский в Москве приземлился самолет с телами погибших «для проведения установленных процедур».

Российский министр транспорта Максим Соколов сообщил, что поисково-спасательная операция в зоне крушения Ту-154 будет расширена, потому что фрагменты самолета и останки могло отнести в сторону Абхазии. Местные спасатели уже подключились к поискам обломков самолета, а также останков погибших, сообщил «Интерфаксу» президент Абхазии Рауль Хаджибма.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение над Черным морем рано утром в воскресенье. На борту самолета находились 92 человека. На данный момент нет данных, свидетельствующих о том, что кто-то выжил в результате авиакатастрофы. Сегодня в России объявили официальный траур.