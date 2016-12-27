Трем фигурантам «дела Ахметова» смягчили наказание

«Указанным постановлением удовлетворено их ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким наказанием. Осужденному Тельгарину заменена неотбытая часть лишение свободы в виде штрафа 161 МРП (341 тысяч 481 тенге). Анатолию Ессе также заменена в виде штрафа в размере 256 МРП (543 тысячи тенге), осужденному Айменбетову - заменен на штраф 87 МРП (184 тысячи 527 тенге)», - цитирует агентство слова судьи.

Айменбетову оставалось провести в заключении 1 год 80 дней, Тельгарину - 1 год 9 месяцев 27 дней, Ессе - 2 года 10 месяцев 12 дней.

Постановление уже вступило в законную силу.

В 2009-2012 годах Серик Ахметов занимал пост акима Карагандинской области. В 2012-2014 года возглавлял правительство Республики Казахстан. С апреля по октябрь 2014 года - министр обороны. В ноябре 2014 года обвинен в коррупции и взят под домашний арест.

Суд по делу Ахметова начался в Караганде в конце июля. Экс-премьера обвиняли в хищениях госсредств, злоупотреблении властью в период его работы во главе акимата Карагандинской области. Вместе с ним по делу проходил 21 человек.