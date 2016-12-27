Требование о наличии туркода не распространяется на всех казахстанских туристов - НПП

Требование о наличии так называемого туристического кода распространяется не на всех туристов. В обязательном порядке он должен быть лишь у тех, что приобрел туристский продукт, сообщает во вторник Национальная палата предпринимателей «Атамекен».

В понедельник на площадке Службы центральных коммуникаций в ходе брифинга с участием фонда «Туристіқ Қамқор», посвященного вопросам внедрения системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма, прозвучало, что «без оплаты туркода туристская поездка за рубеж из Казахстана считается незаконной». В Национальной палате предпринимателей отметили, что «данная формулировка позволяет в некоторых случаях неверно трактовать законодательство».

«Например, уже имеются жалобы о том, что нотариусы не выдают доверенность на вывоз за границу детей без наличия туркода. Однако требование о наличии туркода не распространяется на всех туристов. Туркод в обязательном порядке должен быть у туристов, которые приобрели туристский продукт, сформированный туроператорами и реализованный турагентами. Если же турист самостоятельно бронировал услуги, туркод ему не требуется», - говорится в сообщении НПП.

В пресс-релизе поясняется, что выдача туркода - это инструмент, применяемый в рамках деятельности фонда «Туристіқ Қамқор» для обеспечения исполнения обязательств туроператорами выездного туризма и туроператорами-фрахтователями, который регламентируется внутренними документами фонда. Туркод позволяет фонду проверить наличие перечисления туроператорами выездного туризма оплаты комиссионного сбора на специальный счет фонда с каждого туристского продукта в сумме, утвержденной постановлением правительства.

«В соответствии с законодательством проверка наличия туркода при выезде за рубеж не входит в компетенцию каких-либо уполномоченных органов», - подчеркивается в сообщении палаты.