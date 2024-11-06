Для этого будет необходимо внести изменения в закон об игорном бизнесе
Минтуризма рассматривает вопрос открытия игорной зоны для иностранцев в Мангистауской области
побережье Каспийского моря, фото Алмаса Кайсара

В Казахстане рассматривается возможность открытия игорной зоны для иностранцев на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, сообщили в комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи министерства туризма и спорта в ответ на запрос «Власти».

Ведомство сообщило, что для повышения туристской привлекательности региона сейчас изучаются различные пути диверсификации туристического кластера побережья Каспийского моря. Один из них – создание игорной зоны для иностранцев на одном из курортов области.

«Окончательное решение будет принято с учетом мнения жителей области и социально-экономических выгод для региона и республики в целом», - уточнили в Минтуризма.

Если будет принято положительное решение, то границы размещения зоны определит акимат области, согласовав их с министерством. В этом случае также понадобится внести изменения в закон об игорном бизнесе, чтобы включить в перечень территорию Мангистауской области, так как сейчас закон разрешает создание игорных зон только на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе.

В министерстве подчеркнули, что решение о разработке поправок в закон будет принято «по итогам всестороннего изучения вопроса с участием всех заинтересованных сторон».

В управлении туризма Мангистауской области на запрос «Власти» также сообщили, что провели социологическое исследование, чтобы изучить мнение жителей области по вопросу создания игорной зоны для иностранных граждан, оценить отношение населения к возможным изменениям в регионе и выявить потенциальные социально-экономические последствия.

«По результатам исследования будут приниматься решения, направленные на учет интересов населения и минимизацию возможных рисков. Мы стремимся к тому, чтобы учесть все мнения, высказанные в ходе опроса, и обеспечить разработку мер по снижению социального напряжения и предотвращению негативных последствий для местного сообщества», - отметили в управлении туризма области.

Сейчас, по информации управления, рассматриваются различные варианты, где может быть расположена игорная зона, учитывая логистические, инфраструктурные и экологические особенности региона.

«Конечное месторасположение будет выбрано после проведения детальных исследований и консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить удобство для посетителей и минимальное воздействие на окружающую среду», - добавили в управлении туризма.

Поправки в закон об игорном бизнесе, разрешающие создание новых игорных зон, ранее планировалось принять в 2020 году. Тогда, кроме Мангистауской области, в перечень регионов, где они разрешены, должны были войти поселок Акбулак Талгарского района Алматинской области и Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

Занимавшая тогда пост министра культуры и спорта Актоты Раимкулова говорила, что эти зоны будут способствовать созданию новых международных кластеров и привлечению якорных инвесторов, но в процессе обсуждения от этих норм решили отказаться. Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин тогда заявил, что «нельзя, прикрываясь необходимостью развития туризма, необходимостью пополнения бюджета, создавать условия для распространения игромании».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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