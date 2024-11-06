Минтуризма рассматривает вопрос открытия игорной зоны для иностранцев в Мангистауской области

В Казахстане рассматривается возможность открытия игорной зоны для иностранцев на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, сообщили в комитете по регулированию игорного бизнеса и лотереи министерства туризма и спорта в ответ на запрос «Власти».

Ведомство сообщило, что для повышения туристской привлекательности региона сейчас изучаются различные пути диверсификации туристического кластера побережья Каспийского моря. Один из них – создание игорной зоны для иностранцев на одном из курортов области.

«Окончательное решение будет принято с учетом мнения жителей области и социально-экономических выгод для региона и республики в целом», - уточнили в Минтуризма.

Если будет принято положительное решение, то границы размещения зоны определит акимат области, согласовав их с министерством. В этом случае также понадобится внести изменения в закон об игорном бизнесе, чтобы включить в перечень территорию Мангистауской области, так как сейчас закон разрешает создание игорных зон только на побережье Капшагайского водохранилища и в Бурабайском районе.

В министерстве подчеркнули, что решение о разработке поправок в закон будет принято «по итогам всестороннего изучения вопроса с участием всех заинтересованных сторон».

В управлении туризма Мангистауской области на запрос «Власти» также сообщили, что провели социологическое исследование, чтобы изучить мнение жителей области по вопросу создания игорной зоны для иностранных граждан, оценить отношение населения к возможным изменениям в регионе и выявить потенциальные социально-экономические последствия.

«По результатам исследования будут приниматься решения, направленные на учет интересов населения и минимизацию возможных рисков. Мы стремимся к тому, чтобы учесть все мнения, высказанные в ходе опроса, и обеспечить разработку мер по снижению социального напряжения и предотвращению негативных последствий для местного сообщества», - отметили в управлении туризма области.

Сейчас, по информации управления, рассматриваются различные варианты, где может быть расположена игорная зона, учитывая логистические, инфраструктурные и экологические особенности региона.

«Конечное месторасположение будет выбрано после проведения детальных исследований и консультаций с заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить удобство для посетителей и минимальное воздействие на окружающую среду», - добавили в управлении туризма.

Поправки в закон об игорном бизнесе, разрешающие создание новых игорных зон, ранее планировалось принять в 2020 году. Тогда, кроме Мангистауской области, в перечень регионов, где они разрешены, должны были войти поселок Акбулак Талгарского района Алматинской области и Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».

Занимавшая тогда пост министра культуры и спорта Актоты Раимкулова говорила, что эти зоны будут способствовать созданию новых международных кластеров и привлечению якорных инвесторов, но в процессе обсуждения от этих норм решили отказаться. Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин тогда заявил, что «нельзя, прикрываясь необходимостью развития туризма, необходимостью пополнения бюджета, создавать условия для распространения игромании».