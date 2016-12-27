До конца 2017 года досмотр пассажиров введут на 16 железнодорожных вокзалах

В рамках внедрения нового механизма субсидирования железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям министерство по инвестициям и развитию планирует в 2017 обновить 30% парков вагонов, запустить новые поезда по семи направлениям, а также ввести досмотр пассажиров на 16 вокзалах, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Внедрение нового механизма субсидирования предполагает принятие комплекса мер по полноценному обеспечению перевозок пассажиров, информирует министерство.

Первое направление работы - обновление парка вагонов и запуск новых поездов. Министерство привлекает 16 млрд тенге частных инвестиций на приобретение 55 новых вагонов в 2017 году. В рамках заключенных договоров с перевозчиками приняты обязательства по обновлению 30% парка вагонов (более 500 вагонов). Дополнительно за счет субсидирования в 2017 году будет приобретено еще 24 вагона.

В 2017 году планируется запустить новые поезда, сформированные вагонами «Тұлпар-Тальго» по маршрутам Алматы-Шымкент, Астана-Уральск, Алматы-Уральск и Астана-Алматы-Алтынколь, Астана-Атырау, Астана-Мангышлак, Астана-Шымкент.

Второе направление работы - повышение эффективности действующих поездов и оптимизация низконаселенных социально значимых сообщений. В 2016 году были отменены международные поезда до Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Основными причинами отмены поездов стали высокая цена проезда и низкая наполняемость данных поездов по территории РФ (44%).

В 2017 году согласован новый график движения поездов в первую очередь с учетом потребностей пассажиров в перевозках по социально значимым сообщениям. К примеру, курсирование пассажирского поезда сообщением 307/308 Жезказган – Астана с 2017 года планируется с графика через день перевести на ежедневную основу.

Третье направление - создание нормативных условий для повышения качества и безопасности пассажирских перевозок. Со 2 сентября 2016 года введены новые Правила перевозок пассажиров. В новых правилах усовершенствован порядок и условия предоставления постельных принадлежностей, предоставления электронных услуг, повышены требования по оснащению вагонов.

Одновременно в договорах о субсидировании закреплены мероприятия по повышению качества пассажирских перевозок и сервисных услуг в поездах. В 2017-2018 годах будет внедряться система оповещения пассажиров в случае опоздания поездов, «Call-centre» для предоставления жалоб и предложений, стандарт обслуживания пассажиров проводниками, а также создаваться в системе продажи проездных документов «лист ожидания».

С 2017 года планируется внедрение досмотра пассажиров на 16 железнодорожных вокзалах в соответствии с уровнем террористической опасности. В первом квартале досмотр будет введен на вокзалах Алматы 1, Алматы 2 и Астана, в первом полугодии - на вокзалах Актобе и Караганды, а также до конца 2017 года досмотр будет вводиться на всех остальных вокзалах.

По данным министерства, объем перевезенных пассажиров за 2016 год составил 23,4 млн. человек. Ожидается, что рост перевозок пассажиров в 2017 году составит порядка 5%. В 2016 году на субсидирование перевозок пассажиров по 60 социально значимым сообщениям было выделено 24,9 млрд тенге. Ежегодное выбытие по сроку службы составляет более 100 вагонов в год.