Правительство Казахстана утвердило план запусков с космодрома Байконур на 2017 год

Правительство Казахстана утвердило план запусков космических аппаратов и испытательных пусков ракет с космодрома Байконур на 2017 год, сообщает в среду Казинформ со ссылкой на пресс-службу министерства оборонной и космической промышленности.

Программа запусков с Байконура в уходящем году была досрочно завершена, в 2016 году с космодрома состоялось 11 пусков ракет-носителей.

В 2017 году в рамках Федеральной космической программы России с космодрома Байконур будет произведено 17 пусков ракет-носителей. Запланировано 8 стартов ракет-носителей «Союз», которые выведут на орбиты 4 транспортных пилотируемых корабля «Союз МС», 3 транспортных грузовых корабля «Прогресс МС» и один спутник ДЗЗ «Канопус В- ИК».

Также намечено 7 пусков ракет-носителей «Протон-М», в числе которых 2 военных запуска.

«Среди космических аппаратов, которые будут доставлены на заданные орбиты, навигационное обеспечение для российской группировки «Глонасс», многоцелевой лабораторный модуль, коммерческие запуски телекоммуникационных космических аппаратов разных стран мира. В плане запусков с космодрома Байконур в 2017 году есть два пуска ракеты-носителя «Зенит», которые предназначены для запуска телекоммуникационного спутника «Ангосат» и украинского космического аппарата «Лыбидь», - пишет информагентство.