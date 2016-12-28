​Председатель Нацбанка призывает вкладчиков не беспокоиться за положение Qazkom

Вкладчикам не стоит беспокоиться за Qazkom. Нынешняя задолженность банка перед Национальным банком составляет 200 млрд тенге, очень низкую долю к его активам. Оснований для беспокойства об устойчивости Qazkom – нет, заявил в кулуарах заседания мажилиса председатель Нацбанка Данияр Акишев.

Акишев подтвердил журналистам, что регулятор действительно выдавал заем Qazkom в размере 400 млрд тенге. Однако уже в понедельник банк погасил его половину.

«Сейчас задолженность Qazkom перед Национальным банком составляет 200 миллиардов тенге. Эта сумма стандартизирована, она составляет очень низкую долю к его активам. Поэтому, я здесь не вижу никаких оснований ни для беспокойства, ни для волнения об устойчивости Qazkom в целом. Банк обратился с тем, чтобы у него была дополнительная ликвидность для проведения отдельных операций. Вкладчикам не стоит беспокоиться за банк», - пояснил Акишев.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщило, что руководство Qazkom обсуждает возможные сценарии для санации банка с Национальным банкам. По словам источников агентства, программа оздоровления может стоить до 1,5 трлн тенге (4,5 млрд долларов). В середине декабря Qazkom уже привлекал срочный кредит в 400 млрд тенге у Нацбанка для решения проблем с ликвидностью.

Однако президент Нурсултан Назарбаев в недавнем интервью рассказал Bloomberg, что страна не допустит провала Qazkom. Он говорил, что государство видит два способа решения его проблем: либо новые акционеры найдут резервы для оздоровления активов, либо же заемщик обратится к государству за кредитом. Представители Народного банка также рассказали Bloomberg, что могут начать переговоры по поглощению Qazkom, если государство согласится предоставить 1,5 трлн тенге для восстановления балансов объединенных банков.

В понедельник Нацбанк заявил, что Qazkom выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме. Вместе с этим регулятор подтвердил выделение краткосрочного кредита в 400,8 млрд тенге для обеспечения дополнительного запаса ликвидности банка. Также было заявлено, что Qazkom располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа.

Проблемы у Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Тогда Центрально-Азиатская финансовая система столкнулась с большими потрясениями, в результате чего, согласно оценке агентства Standard & Poor’s, каждый третий банковский заем в странах региона был признан неработающим. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка 20 млрд долларов. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

Все это привело к тому, что в середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов банка превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема представляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовности выполнить все обязательства, поскольку имеет для этого специальные резервы.

В подготовке материала принимала участие Тамара Вааль