​Председатель Нацбанка призывает вкладчиков не беспокоиться за положение Qazkom

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Вкладчикам не стоит беспокоиться за Qazkom. Нынешняя задолженность банка перед Национальным банком составляет 200 млрд тенге, очень низкую долю к его активам. Оснований для беспокойства об устойчивости Qazkom – нет, заявил в кулуарах заседания мажилиса председатель Нацбанка Данияр Акишев.

Акишев подтвердил журналистам, что регулятор действительно выдавал заем Qazkom в размере 400 млрд тенге. Однако уже в понедельник банк погасил его половину.

«Сейчас задолженность Qazkom перед Национальным банком составляет 200 миллиардов тенге. Эта сумма стандартизирована, она составляет очень низкую долю к его активам. Поэтому, я здесь не вижу никаких оснований ни для беспокойства, ни для волнения об устойчивости Qazkom в целом. Банк обратился с тем, чтобы у него была дополнительная ликвидность для проведения отдельных операций. Вкладчикам не стоит беспокоиться за банк», - пояснил Акишев.

В конце прошлой недели агентство Bloomberg сообщило, что руководство Qazkom обсуждает возможные сценарии для санации банка с Национальным банкам. По словам источников агентства, программа оздоровления может стоить до 1,5 трлн тенге (4,5 млрд долларов). В середине декабря Qazkom уже привлекал срочный кредит в 400 млрд тенге у Нацбанка для решения проблем с ликвидностью.

Однако президент Нурсултан Назарбаев в недавнем интервью рассказал Bloomberg, что страна не допустит провала Qazkom. Он говорил, что государство видит два способа решения его проблем: либо новые акционеры найдут резервы для оздоровления активов, либо же заемщик обратится к государству за кредитом. Представители Народного банка также рассказали Bloomberg, что могут начать переговоры по поглощению Qazkom, если государство согласится предоставить 1,5 трлн тенге для восстановления балансов объединенных банков.

В понедельник Нацбанк заявил, что Qazkom выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме. Вместе с этим регулятор подтвердил выделение краткосрочного кредита в 400,8 млрд тенге для обеспечения дополнительного запаса ликвидности банка. Также было заявлено, что Qazkom располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа.

Проблемы у Qazkom обострились в 2014 году после падения цен на нефть и начала рецессии в соседней России. Тогда Центрально-Азиатская финансовая система столкнулась с большими потрясениями, в результате чего, согласно оценке агентства Standard & Poor’s, каждый третий банковский заем в странах региона был признан неработающим. Этому предшествовало и слияние с другим крупным банком – БТА, начавшееся в 2012 году. Стоимость консолидации и последующей реструктуризации проблемных займов составила порядка 20 млрд долларов. Она стала серьезной проблемой для Qazkom – в середине 2014 года объем проблемных кредитов у БТА составлял 2,4 трлн тенге - почти 90% от ссудного портфеля. Кроме того и сам Qazkom значительно пострадал от мирового кризиса 2008 года, в результате которого государственный фонд Самрук Казына приобрел 21,2% акций банка, после чего докапитализировал его на 44,47 млрд тенге.

Все это привело к тому, что в середине 2016 года, по оценке рейтингового агентства Fitch, балансовая стоимость проблемных активов банка превысила размер его капитала на 6 млрд долларов. Аналитики агентства отмечали, что докапитализация такого объема представляет существенную проблему для акционеров и кредиторов банка. Несмотря на это крупнейший акционер Qazkom Кенес Ракишев неоднократно заявлял об отсутствии проблем с ликвидностью и готовности выполнить все обязательства, поскольку имеет для этого специальные резервы.

В подготовке материала принимала участие Тамара Вааль

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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