Нацбанк создает правильный механизм по взысканию долгов с населения, регулируя институт коллекторов – Акишев

Национальному банку необходимо создать правильный механизм, чтобы банки своевременно могли взыскивать долги с граждан по кредитам в цивилизованном русле, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса председатель главного банка страны Данияр Акишев. Именно для этого, по его словам, стране необходим закон «О коллекторской деятельности», который «стабилизирует финансовую систему» страны. Данный документ, вместе с сопутствующими поправками депутаты в среду одобрили в первом чтении.

«Зарубежный опыт демонстрирует жизненную необходимость правовых норм прямого действия в части коллекторской деятельности. Поэтому в текущем законопроекте определен четкий перечень способов взаимодействия коллекторского агентства с должником. Действия, выходящие за рамки указанного перечня, будут запрещены, а их совершение жестко преследоваться в административном и уголовном порядке», - пояснил нормы законопроекта депутатам Акишев.

По его словам, принципиально важным регулятор считает введение обязательной регистрации коллекторов и последующий контроль за их деятельностью со стороны Нацбанка. Соответственно, в поле зрения Нацбанка «будут находиться жалобы заемщиков на противоправные действия коллекторов».

«Для этого Нацбанк обладает необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы оперативно реагировать на обращения заемщиков», - заверил он.

«Важным условием добросовестности коллекторских организаций является прозрачная структура собственности и управления, которая позволит допускать взаимодействие с заемщиками только лиц, обладающих безупречной репутацией. Введение официального статуса и регулирование коллекторской деятельности как механизма досудебной медиации способно переломить созданный негативный образ коллекторов», - считает Акишев.

Он отметил, что законопроектом установлен «исчерпывающий порядок и правила взаимодействия коллекторского агентства и должника». В частности, предусматриваются прямые ограничения: в течение дня не допускается более одного личного контакта и трех телефонных переговоров, а время выбора таких контактов сохраняется за должником.

«Любые личные контакты запрещены в праздничные дни, а время взаимодействия в выходные по сравнению с буднями, будет установлено короче на 6 часов», - подчеркнул Акишев.

Кроме того, законопроект обязывает коллекторские агентства проводить аудио- и видео фиксацию переговоров с должником и обеспечивать сохранность персональной информации. Вместе с тем документ предполагает повышение социальной ответственности должника. «Должник должен идти на контакт со своим кредитором и коллекторским агентством. Нацбанк поддерживает концептуальные положения законопроекта. В случае поддержки законопроекта Нацбанк готов оперативно приступить к реализации его норм», - заверил глава регулятора.

Депутат Кожахан Жабагиев тут же напомнил, что для регулирования финансово-кредитной политики Казахстана, государство оказывает помощь и финансовую, и законодательную. Для этого создано АО «Фонд стрессовых активов» и утверждена законодательная база по очистке банков второго уровня от сомнительных активов. Однако, «мы не можем сказать, что банки прошли оздоровление», полагает он.

«В связи с этим мой вопрос, каких изменений ожидает Нацбанк с принятием законопроекта, и какой будет от этого эффект для оздоровления банков второго уровня?», - поинтересовался депутат.

Акишев пояснил, что оздоровление банковского сектора и обеспечение финансовой стабильности требует «принятия системных мер». В Нацбанке считают, что введение института коллекторских организаций расширит возможности банков по работе с клиентами.

«У банков будут выделены ресурсы: те ресурсы, которые были вовлечены в процесс взыскания задолженности, они будут переданы в коллекторские агентства. Соответственно, возможности у банковской системы по оптимизации затрат также вырастут. Мы думаем, что это позволит лучше контролировать неработающие кредиты. В итоге это будет способствовать расширению банковского кредитования в экономике населения именно через оптимизацию затрат», - пояснил он.

При этом глава Нацбанка признал, что «прямой зависимости от этого законопроекта на ситуацию в банковском секторе нет».

«Но еще раз я хотел бы повторить, мы создаем в первую очередь необходимый механизм для наших граждан с тем, чтобы они не сталкивались с нерегулируемым сектором, когда нерегулируемые никем компании оказывают давление на наших граждан и нарушают их права и свободы», - подчеркнул Акишев.

«То, что касается банковской системы и эффекта на нее, я сказал, с одной стороны оптимизация затрат, с другой - мы создаем нормальный инструмент взыскания задолженности. Это та реальность, в которой мы сейчас живем. Достаточно большое количество физлиц у нас являются заемщиками в банках, и, к сожалению, существует динамика роста задолженности по кредитам физлиц, особенно та, которая не обслуживает более 90 дней. В этих условиях нам надо создать правильный механизм, чтобы банки своевременно могли взыскивать долги с граждан в цивилизованном русле, определенной законодательством форме, а затем, взыскивая эти ресурсы, смогли отвечать по своим обязательства. Я думаю, что это один из законопроектов, направленный на стабилизацию финансовой системы», - заключил он.

Спикер палаты Нурлан Нигматулин также вмешался в диалог, отметив, что «косвенно этот законопроект тоже служит оздоровлению всей структуры финансовых институтов».

«Данияр Талгатович (Акишев - V), я бы вопрос депутата Жабагиева продлил и сказал о том, что касается очистки банков второго уровня от сомнительных активов, то здесь надо Нацбанку поработать над другими законами и внести их в парламент», - предложил председатель.

Кроме того, он заверил главу Нацбанка, что депутаты готовы совместно рассмотреть обсуждаемые вопросы для того, чтобы «в ближайшее время внести изменения в законодательство и все, что касается банков второго уровня, особенно касательно их работы по сомнительным активам».

«Надо это минимизировать. Потому что все это лежит большим грузом на населении и на экономике в целом страны», - резюмировал Нигматулин.