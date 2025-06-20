Сервис запустят с новым названием
Для запуска проката электровелосипедов в Алматы еще утверждается финансирование
фото предоставлено акиматом города Алматы

Проект запуска проката электрических велосипедов в Алматы еще находится на стадии утверждения финансирования, сообщили в ответ на запрос «Власти» в ТОО «Алматы паркинг».

«Определены технические требования к электровелосипедам и дополнительному оборудованию, разработано техническое задание для программного обеспечения», - сообщили в «Алматы паркинг».

Точный срок запуска предприятие не назвало.

Сервис проката будет запущен с новым названием и дизайном. Сообщается, что в новом прокате будут только электрические велосипеды с системой помощи педалированию, без ручки газа.

«Электродвигатель выступает как вспомогательная часть привода, от силы нажатия на педаль и от интенсивности вращения происходит движение и ускорение. Такое решение обеспечит физическую активность пользователя без особых затрат сил», - указывается в ответе.

Для парковки велосипедов не будут устанавливать физические станции: «Достаточно обозначенных парковочных зон, отображаемых на карте в мобильном приложении».

В конце декабря прошлого года стало известно, что в 2025 году Алматы запустят прокат электровелосипедов, а подрядчиком станет коммунальное государственное предприятие ТОО «Алматыпаркинг». Планируется, что на первом этапе будет закуплено 2 тыс. электровелосипедов, и если они будут пользоваться спросом, то город будет наращивать их количество.

До этого сообщалось, что в Алматы планируют отказаться от проката механических велосипедов Almatybike, и в бюджет на 2025 год не заложили средства на его эксплуатацию.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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