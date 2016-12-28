​Большинство заемщиков Казинвестбанка имели слабую финансовую устойчивость - Нацбанк

Причинами отзыва лицензии Казинвестбанка стали его слабая политика, процедура оценки рисков и кредитование заемщиков с неустойчивым финансовым положением. Залоги по большей части кредитов его заемщиков были представлены не реальными активами, а будущими поступлениями денег и имущества, сообщает в среду пресс-служба Национального банка.

По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Смолякова, которые приводятся в сообщении, доля займов в портфеле банка с таким обеспечением занимала 80%: «Одновременно по 50% займов наблюдаются факты предоставления льготных условий заемщикам, как в виде предоставления льготного периода по погашению займа, так и массовых пролонгаций сроков погашения».

Недостатки во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками, как утверждает зампред Нацбанка, позволяли банку кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние. Они обладали отрицательным собственным капиталом, высоким размером накопленных убытков и просили у банка несоразмерные своим доходам суммы кредитов.

«По минимальным оценкам, основанным на результатах выборочного анализа займов, которые составили более половины ссудного портфеля банка. Потенциальные убытки по доформированию провизий (резервов) составляют более 30 млрд тенге, единовременное признание которых приведет к возникновению отрицательного капитала в размере 20,6 млрд тенге», - отмечает Смоляков.

Кроме того, на момент принятия решения об отзыве лицензии Казинвестбанка, остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе составляли 1,9 млрд тенге. В то время как сумма отложенных платежей на тот момент составляла порядка 20 млрд тенге. В результате банком были допущены факты неисполнения платежей с 14 декабря 2016 года. Всего не исполнено более 50 платежных документов на сумму свыше 230 млн. тенге.

Как отмечает Смоляков, Национальный банк в рамках надзора за деятельностью банка на протяжении долгого времени вел переговоры с его менеджментом и акционерами. Регулятор обозначал острую необходимость в обеспечении финансовой поддержки банка из-за недостаточности капитала банка относительно принятых рисков и низких показателей ликвидности.

«Тем не менее, адекватная рекапитализация банка не была своевременно осуществлена, а требования Национального Банка по изменению внутренних политик и процедур кредитования не были своевременно выполнены», - подчеркивает зампред.

В начале этой недели Нацбанк принял решение лишить лицензии Казинвестбанк. Причиной этого стало систематическое ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям. В начале декабря регулятор приостанавливал лицензию банка на привлечение депозитов и открытие счетов физических лиц.

Регулятор заверил, что из-за низкой доли активов и обязательств банка – 0,7% от этих показателей по всему банковскому сектору – он не представляет угрозы для других финансовых операций. Фонд гарантирования депозитов уже регламентировал порядок расчета с вкладчиками «Казинвестбанка».

Казинвестбанк начал работу в 1993 году под именем «КазИнтерБанк», который по задумке создателей – правительства Казахстана и Chase Manhattan Bank NY – стал первым инвестиционным банком в Центральной Азии. В 1995 году казахстанское правительство выкупило долю зарубежного банка, после чего он был приватизирован казахским центральным акционерным банком «Центробанк». До 2003 года он специализировался на операциях, связанных с привлечением инвестиций в местные предприятия и приватизацией государственных пакетов акций этих компаний. После этого у банка полностью поменялся состав акционеров и изменилось имя на АО «Казинвестбанк». К 2008 году банк расширил спектр своих услуг.

На начало октября 2016 года банк занимал 20 строчку среди всех финансовых институтов Казахстана с объемом активов в 326,53 млрд тенге и собственным капиталом в размере 19,35 млрд тенге. Рентабельность его активов составляла 1,24%, а собственного капитала – 20,85%. По данным KASE, суммарная рыночная стоимость акций банка составляла 65 млн. долларов.

К началу декабря активы банка сократились до 188,78 млрд тенге, собственный капитал напротив вырос до 20,63 млрд тенге.

Фото пресс-службы Казинвестбанка