В ответ на призывы ввести санкции против России Трамп порекомендовал американцам «заняться своими жизнями»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американцам «следует заняться своими жизнями» в ответ на призывы ввести санкции против России, сообщает в четверг РИА-новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Отвечая на вопрос журналистов, следует ли США вводить санкции в отношении России, Дональд Трамп ответил: «Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит».

Кроме того Трамп сказал, что ему не известно о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма. Сенатор заявил, что России стоит ожидать санкций в связи кибератаками российских хакеров и их влиянием на президентские выборы в США.

«У нас есть скорость, есть много чего другого, но я не уверен, что есть та безопасность, которая необходима. Я не говорил по этому поводу с сенаторами, но я совершенно точно сделаю это через какое-то время», — добавил избранный президент.

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что президент США Барак Обама планирует в четверг объявить о новых санкциях против России из-за якобы причастности Москвы к хакерским атакам.

Фото Newsweek