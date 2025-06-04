В целом доля реально производимых в стране препаратов сокращается
За 10 лет в Казахстане зарегистрировано всего два оригинальных отечественных медпрепарата

Тамара Вааль, Астана, Власть

Высшая аудиторская палата провела два аудита в 2024 и 2025 годах, которые выявили ряд проблемных вопросов и недостатков в системе лекарственного обеспечения. Как заявил глава палаты Алихан Смаилов, предоставляя отчет в среду в ходе пленарного заседания мажилиса, проблемы прослеживаются на всех уровнях – от науки и производства до нормативного регулирования и организации выдачи лекарств населению.

«За 2022-2024 годы финансирование медицинской науки составило 58 млрд тенге. Однако в стране до сих пор нет системы регистрации биомедицинских исследований и реестра клинических баз. Результативность научных разработок крайне низка. За последние 10 лет зарегистрировано всего два оригинальных отечественных препарата. Один из них не включен в национальный лекарственный формуляр, хотя на его разработку потрачено более 4 млрд тенге», - отметил Смаилов.

За это время объем преференций для отрасли фармацевтики Высшая аудиторская палата оценила в 148 млрд тенге.

По словам Смаилова, единый дистрибьютор также заключает с отечественными производителями долгосрочные договоры, гарантирующие закуп продукции на 10 лет, и такие закупки за пять лет выросли с 69 млрд до 112 млрд тенге.

«Несмотря на это, ассортимент лекарств, поставляемых отечественными компаниями, снизился почти вдвое – с 968 до 507. Иначе говоря, они наращивают выпуск простых в производстве медизделий, тогда как доля реально производимых в стране препаратов сокращается», - констатировал Смаилов, отметив, что воспользоваться господдержкой по долгосрочным договорам смогли только 34 компании из более чем 200 действующих.

Смаилов также добавил, что система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств: наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках. Смаилов напомнил, что Минздрав внес изменения в правила ценообразования.

Вместе с тем аудит показал, что инструменты фармаконадзора работают неэффективно: из почти 8 тыс. сообщений о побочных эффектах за три года изъят из обращения лишь один препарат.

«Несвоевременные контракты и срывы графиков поставок нарушают непрерывность лечения пациентов. В 2022-2024 годах единый дистрибьютор задержал закупку 207 и не закупил 164 препарата в рамках амбулаторной помощи. Поставка ряда препаратов осуществлялась поквартально вместо ежемесячного графика, что вызывало нехватку и вынуждало пациентов покупать лекарства за свой счет», - заявил Смаилов.

Более того, подчеркнул он, в 2024 году только 9% препаратов закуплены напрямую у производителей. Также дистрибьютор систематически закупал лекарства без сертификата «СТ-KZ» на 258 млрд тенге.

«Аудит показал, что цены на 15 самых дорогих препаратов в государственном и рыночном секторах отличались до 600%. Главным образом это обусловлено тем, что лекарства, предназначенные для бесплатной амбулаторной помощи, незаконно списываются и реализуются в розничной сети. Такие факты свидетельствуют о несостоятельности систем контроля выдачи и обращения лекарств», – отметил глава Высшей аудиторской палаты.

В целом, заключил он, по итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 741 млн тенге, неэффективно использовано 32 млрд тенге, а потери с упущенной выгодой составили 58 млрд тенге. Материалы по 134 случаям переданы для административного производства, по пяти – в правоохранительные органы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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