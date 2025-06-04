Земли особо охраняемых природных территорий смогут передавать под больницы и кладбища

Соответствующий закон приняли депутаты
Тамара Вааль, Астана, Власть
Земли особо охраняемых природных территорий в Казахстане смогут передавать без изменения целевого назначения под объекты здравоохранения, образования, кладбища и линии электропередач. Эту норму внесли депутаты в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий», который в среду на пленарном заседании мажилиса приняли во втором чтении.
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