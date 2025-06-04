Земли особо охраняемых природных территорий смогут передавать под больницы и кладбища

Земли особо охраняемых природных территорий в Казахстане смогут передавать без изменения целевого назначения под объекты здравоохранения, образования, кладбища и линии электропередач. Эту норму внесли депутаты в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий», который в среду на пленарном заседании мажилиса приняли во втором чтении.

«Депутаты внесли поправки, касающиеся разрешения перевода земель особо охраняемых природных территорий только для функционирования объектов здравоохранения, образования, кладбищ, очистных сооружений, линий электропередачи, построенных до создания или расширения особо охраняемых природных территорий, без изменения их целевого назначения», - сказал депутат Ерболат Сатыбалдин.

Кроме того, парламентарии установили порядок проектирования, строительства и эксплуатации инженерной инфраструктуры на территориях особо охраняемых природных территорий для обеспечения функционирования туристских объектов. Еще ряд поправок касаются создания резерва ГСМ и авиатоплива для тушения природных пожаров, запрета на изменение градостроительных проектов, целевого назначения земель и выдачу разрешительных документов на земли в пределах двух километровых охранных зон особо охраняемых природных территорий до их официального установления и установления порядка управления и использования земель лесопарковой зоны города Астаны.