​Статус SMS-уведовлений по призыву в армию закрепил мажилис

В среду мажилис во втором чтении принял поправки в законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания. Документ, помимо прочего, определяет статус SMS-уведомлений, которые выполняют роль повестки в армию, но не обязывают призывника явиться в военкомат.

Как отметила депутат Юлия Кучинская на пленарном заседании мажилиса, изменения направлены на автоматизацию воинского учета и совершенствование призыва граждан на воинскую службу.

Также речь идет об оптимизации оснований предоставления отсрочек и освобождений от призыва на воинскую службу. В частности, определен статус SMS-уведомлений, законодательно закреплена практика интеграции государственных информационных систем с базой воинского учета.

«SMS-уведомления уже есть, но их статус не определен. Кто-то делает вид, что они получены, кто-то – нет. Сейчас такое уведомление будет считаться официальной повесткой, врученной», – объяснила «Власти» Кучинская.

Вместе с тем она признала, что в парламенте долго спорили — считать ли SMS-уведомление врученной повесткой. Депутаты пришли к отрицательному ответу, поскольку по системе можно увидеть, что сообщение доставлено, но никто не может точно сказать прочитал это сообщение призывник или нет. Таким образом, после получения такого уведомления молодой человек не обязан являться в военкомат. Однако после отправки сообщения правоохранительные органы могут заняться его розыском.

«Когда по системе видно, что SMS доставлено, тогда уже представители органов внутренних дел находят этого человека. Призывник же имеет право написать заявление, что он ее не прочитал (и таким образом избежать ответственности по закону — В.). Цель какая была? Минимизировать эти дичайшие случаи, когда ловят ребят [на улице], это абсолютно не правильно, это снижает доверие к срочной воинской службе… Потому что сейчас бывает такое, что ребят хватают и отправляют [в военкомат]. И потом только разбираются подлежит ли он призыву или нет», — объяснила депутат.

После интеграции баз Минобороны с базами министерств здравоохранения, просвещения, образования и науки также будут приходить SMS-уведомления тем, кто освобожден от воинской службы, имеет отсрочку, с указанием причины.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, не планируется ли вводить в Казахстане электронные повестки через систему «Правительство для граждан», Кучинская отметила, что этот вопрос также обсуждался и, возможно, он будет решен в рамках разрабатываемого Цифрового кодекса.

«Мы этот вопрос обсуждали с депутатом Екатериной Смышляевой, потому что она комплексно смотрит на цифровизацию. И сейчас в рамках проекта Цифрового кодекса там предусматривается норма о введении единого центра уведомлений. И вот эти уведомления туда уйдут через e-Gov», — добавила депутат.