Новые условия по использованию ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре закрепил мажилис

В среду на пленарном заседании мажилис принял поправки в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек». Документ предусматривает перенос сроков летных испытаний из-за геополитической ситуации и увеличение запусков российской стороной с 2 до 3 в период с 2028 по 2039 годы.

«Протокол предусматривает следующие изменения в соглашении: Перенос сроков летных испытаний с 2023 года на 2025 год в связи со сложившейся геополитической ситуацией, которая повлияла на поставку оборудования и компонентов. Увеличение гарантированного количества запусков с территории комплекса "Байтерек" с российской стороны с 2 до 3 в год в период с 2028 по 2039 годы», — сказал депутатам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Кроме того, документ предусматривает применение нулевой ставки НДС для нерезидентов и изменение преференций по налогу на корпоративный доход для акционерного общества «Байтерек» — с даты вывода из аренды космического ракетного комплекса «Зенит-М» и до истечения 15 лет с даты принятия в эксплуатацию космического ракетного комплекса «Байтерек».

«На сегодняшний день казахстанская сторона в полном объеме исполняет все обязательства, принятые ранее в рамках проекта "Байтерек". В частности, проведена модернизация технического и стартового комплекса "Зенит-М", созданы тренажёры, открыты районы падения на территории Республики Казахстан. Выделено необходимое финансирование, авансы выплачены исполнителям. Работы по модернизации наземной инфраструктуры ведутся согласно графику», — добавил Мадиев.

Он также заметил, что российская сторона продолжает работы по подготовке ракеты-носителя «Союз-5» и контрольно-измерительного оборудования, первый запуск которого запланирован с комплекса «Байтерек» на декабрь 2025 года.

В целом, подчеркнул министр, сегодня казахстанские организации эксплуатируют пять космических аппаратов, еще пять аппаратов находятся в разработке, из которых два предназначены для экспорта.