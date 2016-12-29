​Тенге торгуется на уровне 333 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов на валютной бирже в четверг составил 332,82 тенге, показав рост на 0,65 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил 14,25 млн. долларов, показав снижение на 64,2 млн. долларов по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:10 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 56 долларов за баррель. Цены на нефть начали расти во вторник на фоне оптимистичного настроя инвесторов относительно начала сокращения добычи странами ОПЕК и другими производителями. С 1 января они начнут постепенное снижение добычи, планируя уменьшить её совокупный объем на 1,8 млн. баррелей в сутки. Однако аналитики ожидают, что период роста не продлится долго из-за перепроизводства в 2016 году и возможностей потребителей использовать нефть из своих запасов.