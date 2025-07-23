Токаев поддержал предложение депутатов об ужесточении наказания за избиение медиков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал предложения депутатов, медицинской общественности и активных граждан об ужесточении наказания за нападения на медицинских работников, сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

«Президент поручил правительству разработать соответствующие поправки в законодательство, которые будут переданы в парламент для обсуждения с участием представителей гражданского общества», - добавил Желдибай.

Он подчеркнул, что такие инциденты, «наносящие ущерб здоровью и благополучию наших медиков, должны решительно пресекаться правовыми средствами».

Накануне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов написал в своем Telegram-канале, что мажилисмены трижды инициировали поправки в Уголовный кодекс и предлагали ввести отдельную ответственность за насилие в отношении медицинских работников, по аналогии с полицейскими и егерями, однако правительство ни разу не поддержало это.

Депутаты также предлагали обязать нападавших возмещать моральный и материальный ущерб, вплоть до пожизненной компенсации, если врач утратил трудоспособность.

Аймагамбетов напомнил, что недавно произошли «два шокирующих случая насилия против медработников»: в Караганде мужчина избил старшую медсестру прямо в служебном помещении, она получила сотрясение мозга, перелом пальцев и другие травмы, а в Костанае пациент избил хирурга-уролога – у него тяжелая черепно-мозговая травма, кровоизлияние, перелом затылочной кости.

При этом ранее президент прямо поручал обеспечить юридическую защиту медицинского персонала.

Помимо указанных выше поправок, депутаты также подготовили нормы по расширению системы страхования врачей от профрисков и хотят включить туда страхование от травм и насилия на рабочем месте. Аймагамбетов надеется, что они будут приняты этой осенью.