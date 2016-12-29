​Нацбанк возобновил лицензию Delta Bank на прием депозитов

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Правление Национального банка приняло решение возобновить лицензию Delta Bank. С 29 декабря банк вновь может принимать депозиты и открывать счета физических лиц, сообщает в четверг пресс-служба регулятора.

«29 декабря 2016 года принято постановление правления Национального банка № 318 «О возобновлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной акционерному обществу «Delta Bank», в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических лиц», - говорится в сообщении регулятора.

Как отмечает пресс-служба, постановление было принято после рассмотрения заявления и подтверждающих документов банка о проведении ряда мероприятий по улучшению качества активов, совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля. Акционеры банка также взяли на себя обязательства решить проблему с ликвидностью и докапитализировать банк.

В начале ноября Национальный банк приостановил лицензию Delta Bank из-за отдельных нарушений банковского законодательства и проблем с системами внутреннего контроля. Вместе с ним была приостановлена лицензия Казинвестбанка, остановить которую регулятор решил в начале этой недели.

Delta Bank был учрежден в 1993 году по инициативе крупных нефтегазовых компаний Западного Казахстана. В 2007 году он провел ребрендинг и после утверждения новой стратегии стал развивать направления розницы и МСБ. Банк перестал быть отраслевым из-за сокращения компаний нефтяного сектора в составе клиентов.

На начало октября 2016 года банк занимал 13 место среди всех финансовых институтов страны с объемом активов в 509,72 млрд тенге и собственным капиталом в размере 61,36 млрд тенге. Рентабельность его активов к этому времени составляла 1,5%, а собственного капитала – 12,43%. По данным KASE, суммарная рыночная стоимость акций банка составляла 94,6 млн. долларов.

К началу декабря активы банка снизились до 495,05 млрд тенге, а собственный капитал вырос до 64,26 млрд тенге.

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