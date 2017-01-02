Террористическая группировка ИГИЛ взяла ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле

Террористическая группировка ИГИЛ заявила о своей ответственности за нападение на ночной клуб в Стамбуле. В результате теракта погибло 39 человек, сообщает CNN.

Соответствующее заявление террористы сделали в Твитере.

Заявление о причастности, которое было сделано через полтора дня после нападение, не может быть самостоятельно быть проверено CNN, поскольку ИГИЛ не предоставила достаточных доказательств для подтверждения того, что злоумышленник действовал от имени группировки, сообщает CNN.

Исходя из заявления, террористы связали атаку на клуб с участием Турции в Сирийском конфликте.

Заявление, как передает CNN, не содержит никакой другой информации о нападающем. Рабочая партия Курдистана ранее сделала заявление, в котором дистанцировалась от атаки, произошедшей в первые часы нового года. Турецкие власти продолжают поиски человека, ответственного за кровавую атаку, в ходе которой 69 человек было госпитализировано, один из пострадавших - американец. Часть раненых находится в кричическом состоянии. Жертвами нападения стали граждане 14 стран, среди которых - Индия, Морокко, Иордания, Канада, Россия, Тунис, Саудовская Аравия и Кувейт.

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